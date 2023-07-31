ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Обязательное страхование автомобилей в Чехии: сколько стоит и для кого оно дороже всего?

Новости 420on
4 АВГУСТА 2023
13:31
314
За последние пять лет цены на обязательное страхование автогражданской ответственности в Чехии для легкового автомобиля выросли примерно на 17%. В среднем страховой полис стоит 3 300 крон.
Это следует из данных онлайновой страховой компании KLIK.cz. Для чешских компаний продукт обязательного страхования автомобилей становится непривлекательным.
 
 На цену обязательного страхования ответственности влияет несколько факторов: тип транспортного средства и топливо, на котором оно работает, объем и мощность двигателя. Определенную роль играют также возраст и место жительства владельца автомобиля. 

 «Молодые водители в возрасте до 25 лет, как правило, имеют самые высокие цены на обязательное страхование, поскольку они относятся к группе повышенного риска. Для водителей среднего возраста с большим стажем безаварийного вождения, напротив, подорожание будет менее значительным. Такие водители обычно получают самые большие скидки на обязательное страхование ответственности, поскольку риск попасть в аварию у них ниже», — говорит Петр Принц из компании Klik.cz, которая занимается сравнением страховых полисов и предоставляет услуги андеррайтинга.
 
 Возраст автомобиля также существенно влияет на цену. Чем новее автомобиль, тем дороже будет его ремонт, а обязательная страховка обойдется дороже, чем для 15-летнего автомобиля. По данным Ассоциации импортеров автомобилей, чешский автопарк за пять лет постарел почти на два года — в среднем до 19 лет.
 
 Непривлекательный продукт
 
Причина относительно медленного роста цен на обязательное страхование ответственности заключается в сильной конкуренции между страховыми компаниями. При этом продукт не очень привлекателен для них, объясняет Люция Доселова, менеджер сайта сравнения страховых услуг Srovnejto.cz.
 
«Обязательное страхование ответственности для многих страховщиков не так убыточно, как в прошлом, но и не прибыльно. Страховые компании не могут себе позволить, например, сделать обязательное страхование ответственности в разы дороже, чем это было бы необходимо. Автострахование — это по-прежнему высококонкурентная среда», — добавляет она.
 
Цена остается низкой еще и потому, что страховщики не могут учитывать в своих ценах стоимость энергоносителей. «Эти расходы не учитываются при ценообразовании на продукты так, как в других отраслях», — поясняет аналитик Мартин Новак из компании Broker Consulting.
 
Ножницы между ценой обязательного страхования ответственности и реальной суммой претензий продолжают открываться, и в будущем потребуются некоторые изменения. В частности, речь может идти о повышении цен на страхование для более полного отражения реальных затрат. Однако большего повышения можно ожидать только при массовом увеличении количества электромобилей, которые пока еще очень дорогие.


Источник: irozhlas.cz

420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
Автомобили страхование

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 АВГУСТА 2023
17:27
17323
ЖИЗНЬ
5 ОШИБОК ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕХИИ ПРИ ПОКУПКЕ СТРАХОВКИ. КАК НЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
1 АВГУСТА 2023
12:09
955
ЭКОНОМИКА
ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ЗАПРАВЬТЕ ПОЛНЫЙ БАК ДО 1 АВГУСТА, ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ КОАЛИЦИИ», СОВЕТОВАЛА ЧЕШСКИЙ ПОЛИТИК
31 ИЮЛЯ 2023
18:50
2951
ЭКОНОМИКА
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ СТРАХОВКУ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ КАРТОЧКА VZP ЧЕХИИ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
31 ИЮЛЯ 2023
12:39
801
ЭКОНОМИКА
«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 1 АВГУСТА ПОДОРОЖАЕТ НА ДВЕ КРОНЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 АВГУСТА 2023
16:24
51
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА: ЧЕХИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРАЗДНИКУ
4 АВГУСТА 2023
15:38
297
ОБЩЕСТВО
ПОВАР В ЧЕШСКОМ РЕСТОРАНЕ ВКЛЮЧИЛ УКРАИНЦАМ РОССИЙСКИЙ ГИМН — ОН УЖЕ УВОЛЕН
4 АВГУСТА 2023
15:06
732
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЧЕХОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСАЮТСЯ БЕДНОСТИ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ?
4 АВГУСТА 2023
15:05
290
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИК В ЧЕХИИ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ — В СВОЕМ ПРОЩАЛЬНОМ ПИСЬМЕ ОН ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТРУДОГОЛИЗМА
4 АВГУСТА 2023
14:00
1439
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС: ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
4 АВГУСТА 2023
12:01
316
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЫЕ ДОМА В ПРОЕКТЕ ALBATROS: УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ЛЕСОПАРКОМ И МУЗЕЕМ АВИАЦИИ
4 АВГУСТА 2023
11:43
74795
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
4 АВГУСТА 2023
10:35
532
ЗДОРОВЬЕ
ЗАПРЕТ АМАЛЬГАМНЫХ ПЛОМБ НА ПЯТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ. МИНЗДРАВ ЧЕХИИ РЕШАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
4 АВГУСТА 2023
09:06
1697
ЭКОНОМИКА
РЕШЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА ЧЕХИИ ПРИВЕЛО К ПАДЕНИЮ КУРСА КРОНЫ
4 АВГУСТА 2023
07:57
1475
ОБЩЕСТВО
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ УПАЛИ СО СМОТРОВОЙ БАШНИ В ЧЕХИИ