Обязательное страхование автомобилей в Чехии: сколько стоит и для кого оно дороже всего?

Это следует из данных онлайновой страховой компании KLIK.cz. Для чешских компаний продукт обязательного страхования автомобилей становится непривлекательным.



На цену обязательного страхования ответственности влияет несколько факторов: тип транспортного средства и топливо, на котором оно работает, объем и мощность двигателя. Определенную роль играют также возраст и место жительства владельца автомобиля.



«Молодые водители в возрасте до 25 лет, как правило, имеют самые высокие цены на обязательное страхование, поскольку они относятся к группе повышенного риска. Для водителей среднего возраста с большим стажем безаварийного вождения, напротив, подорожание будет менее значительным. Такие водители обычно получают самые большие скидки на обязательное страхование ответственности, поскольку риск попасть в аварию у них ниже», — говорит Петр Принц из компании Klik.cz, которая занимается сравнением страховых полисов и предоставляет услуги андеррайтинга.



Возраст автомобиля также существенно влияет на цену. Чем новее автомобиль, тем дороже будет его ремонт, а обязательная страховка обойдется дороже, чем для 15-летнего автомобиля. По данным Ассоциации импортеров автомобилей, чешский автопарк за пять лет постарел почти на два года — в среднем до 19 лет.



Непривлекательный продукт



Причина относительно медленного роста цен на обязательное страхование ответственности заключается в сильной конкуренции между страховыми компаниями. При этом продукт не очень привлекателен для них, объясняет Люция Доселова, менеджер сайта сравнения страховых услуг Srovnejto.cz.



«Обязательное страхование ответственности для многих страховщиков не так убыточно, как в прошлом, но и не прибыльно. Страховые компании не могут себе позволить, например, сделать обязательное страхование ответственности в разы дороже, чем это было бы необходимо. Автострахование — это по-прежнему высококонкурентная среда», — добавляет она.



Цена остается низкой еще и потому, что страховщики не могут учитывать в своих ценах стоимость энергоносителей. «Эти расходы не учитываются при ценообразовании на продукты так, как в других отраслях», — поясняет аналитик Мартин Новак из компании Broker Consulting.



Ножницы между ценой обязательного страхования ответственности и реальной суммой претензий продолжают открываться, и в будущем потребуются некоторые изменения. В частности, речь может идти о повышении цен на страхование для более полного отражения реальных затрат. Однако большего повышения можно ожидать только при массовом увеличении количества электромобилей, которые пока еще очень дорогие.







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