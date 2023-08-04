Повар в чешском ресторане включил украинцам российский гимн — он уже уволен Новости 420on 4 АВГУСТА 2023 15:38 299

На этой неделе был уволен повар ресторана Cotton Club в городе Брандис-над-Лабем, который включил украинским гостям гимн России, а затем сирену. Управляющий рестораном Йиндржих Минкс подтвердил агентству, что ресторан уволил сотрудника, а также сообщил о случившемся в полицию.





«Через пять минут я услышала гимн России. Я зашла внутрь и спросила „Это российский гимн?“, и официант сказал, что да», — рассказала женщина. Тогда она сказала сотруднику, что она не русская, а украинка.



На что мужчина якобы ответил: «Ну и что?» и начать громко смеяться. Впоследствии, по словам Косильковой, он включил звук сирены, который жители городов Украины слышат практически каждый день из-за российских обстрелов.



Сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку, люди начали оставлять негативные отзывы о ресторане на интернет-порталах.



Ресторан осудил поведение официанта



«От имени руководства ресторана Cotton Club Brandýs мы хотели бы заявить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и выступаем против них», — говорится в сообщении на Facebook.



Помимо объявления о решении уволить виновника инцидента, представители ресторана также заявили, что «не согласны с нарушениями прав и свобод, которые происходят в Украине».



Менеджер ресторана Йиндржих Минкс впоследствии подтвердил, что инцидент произошел в четверг и что он уже сообщил о нем в чешскую полицию.



«Это сделал повар. По непонятным причинам. Я не понимаю, почему, он никогда даже не комментировал политику», — сказал Минкс.



Он также сказал, что ему обидно, что «из-за одного идиота» все украинцы теперь критикуют его заведение и чехов в целом.



«За всю нашу жизнь не было ни одного инцидента, а теперь все изменилось», — выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации Минкс, который также заявил, что с самого начала войны оказывает финансовую поддержку Украине.



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420on рекомендует: «Я попросил пароль от wi-fi, на что чешский официант ответил, что интернет есть только на русском языке. Сначала я не обратила на это внимания, подумала, что они приняли меня за русскую», — цитирует украинскую беженку Олесю Косилькову информационное агентство Nexta.«Через пять минут я услышала гимн России. Я зашла внутрь и спросила „Это российский гимн?“, и официант сказал, что да», — рассказала женщина. Тогда она сказала сотруднику, что она не русская, а украинка.На что мужчина якобы ответил: «Ну и что?» и начать громко смеяться. Впоследствии, по словам Косильковой, он включил звук сирены, который жители городов Украины слышат практически каждый день из-за российских обстрелов.Сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку, люди начали оставлять негативные отзывы о ресторане на интернет-порталах.«От имени руководства ресторана Cotton Club Brandýs мы хотели бы заявить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и выступаем против них», — говорится в сообщении на Facebook.Помимо объявления о решении уволить виновника инцидента, представители ресторана также заявили, что «не согласны с нарушениями прав и свобод, которые происходят в Украине».Менеджер ресторана Йиндржих Минкс впоследствии подтвердил, что инцидент произошел в четверг и что он уже сообщил о нем в чешскую полицию.«Это сделал повар. По непонятным причинам. Я не понимаю, почему, он никогда даже не комментировал политику», — сказал Минкс.Он также сказал, что ему обидно, что «из-за одного идиота» все украинцы теперь критикуют его заведение и чехов в целом.«За всю нашу жизнь не было ни одного инцидента, а теперь все изменилось», — выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации Минкс, который также заявил, что с самого начала войны оказывает финансовую поддержку Украине.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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