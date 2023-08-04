ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Повар в чешском ресторане включил украинцам российский гимн — он уже уволен

Новости 420on
4 АВГУСТА 2023
15:38
299
На этой неделе был уволен повар ресторана Cotton Club в городе Брандис-над-Лабем, который включил украинским гостям гимн России, а затем сирену. Управляющий рестораном Йиндржих Минкс подтвердил агентству, что ресторан уволил сотрудника, а также сообщил о случившемся в полицию.
«Я попросил пароль от wi-fi, на что чешский официант ответил, что интернет есть только на русском языке. Сначала я не обратила на это внимания, подумала, что они приняли меня за русскую», — цитирует украинскую беженку Олесю Косилькову информационное агентство Nexta.

«Через пять минут я услышала гимн России. Я зашла внутрь и спросила „Это российский гимн?“, и официант сказал, что да», — рассказала женщина. Тогда она сказала сотруднику, что она не русская, а украинка.

На что мужчина якобы ответил: «Ну и что?» и начать громко смеяться. Впоследствии, по словам Косильковой, он включил звук сирены, который жители городов Украины слышат практически каждый день из-за российских обстрелов.

Сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку, люди начали оставлять негативные отзывы о ресторане на интернет-порталах.

Ресторан осудил поведение официанта

«От имени руководства ресторана Cotton Club Brandýs мы хотели бы заявить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и выступаем против них», — говорится в сообщении на Facebook.

Помимо объявления о решении уволить виновника инцидента, представители ресторана также заявили, что «не согласны с нарушениями прав и свобод, которые происходят в Украине».

Менеджер ресторана Йиндржих Минкс впоследствии подтвердил, что инцидент произошел в четверг и что он уже сообщил о нем в чешскую полицию.

«Это сделал повар. По непонятным причинам. Я не понимаю, почему, он никогда даже не комментировал политику», — сказал Минкс.

Он также сказал, что ему обидно, что «из-за одного идиота» все украинцы теперь критикуют его заведение и чехов в целом.

«За всю нашу жизнь не было ни одного инцидента, а теперь все изменилось», — выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации Минкс, который также заявил, что с самого начала войны оказывает финансовую поддержку Украине.

Источник: novinky.cz

420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
Чехия рестораны украинцы Россия война

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 АВГУСТА 2023
16:24
51
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА: ЧЕХИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРАЗДНИКУ
4 АВГУСТА 2023
15:06
732
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЧЕХОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСАЮТСЯ БЕДНОСТИ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ?
4 АВГУСТА 2023
15:05
291
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИК В ЧЕХИИ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ — В СВОЕМ ПРОЩАЛЬНОМ ПИСЬМЕ ОН ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТРУДОГОЛИЗМА
4 АВГУСТА 2023
14:00
1439
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС: ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 АВГУСТА 2023
16:24
51
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА: ЧЕХИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРАЗДНИКУ
4 АВГУСТА 2023
15:06
732
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЧЕХОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСАЮТСЯ БЕДНОСТИ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ?
4 АВГУСТА 2023
15:05
291
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИК В ЧЕХИИ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ — В СВОЕМ ПРОЩАЛЬНОМ ПИСЬМЕ ОН ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТРУДОГОЛИЗМА
4 АВГУСТА 2023
14:00
1439
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС: ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
4 АВГУСТА 2023
13:31
315
ОБЩЕСТВО
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ: СКОЛЬКО СТОИТ И ДЛЯ КОГО ОНО ДОРОЖЕ ВСЕГО?
4 АВГУСТА 2023
12:01
316
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЫЕ ДОМА В ПРОЕКТЕ ALBATROS: УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ЛЕСОПАРКОМ И МУЗЕЕМ АВИАЦИИ
4 АВГУСТА 2023
11:43
74795
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
4 АВГУСТА 2023
10:35
532
ЗДОРОВЬЕ
ЗАПРЕТ АМАЛЬГАМНЫХ ПЛОМБ НА ПЯТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ. МИНЗДРАВ ЧЕХИИ РЕШАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
4 АВГУСТА 2023
09:06
1697
ЭКОНОМИКА
РЕШЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА ЧЕХИИ ПРИВЕЛО К ПАДЕНИЮ КУРСА КРОНЫ
4 АВГУСТА 2023
07:57
1475
ОБЩЕСТВО
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ УПАЛИ СО СМОТРОВОЙ БАШНИ В ЧЕХИИ