Повар в чешском ресторане включил украинцам российский гимн — он уже уволен
4 АВГУСТА 2023
15:38
299
На этой неделе был уволен повар ресторана Cotton Club в городе Брандис-над-Лабем, который включил украинским гостям гимн России, а затем сирену. Управляющий рестораном Йиндржих Минкс подтвердил агентству, что ресторан уволил сотрудника, а также сообщил о случившемся в полицию.
«Я попросил пароль от wi-fi, на что чешский официант ответил, что интернет есть только на русском языке. Сначала я не обратила на это внимания, подумала, что они приняли меня за русскую», — цитирует украинскую беженку Олесю Косилькову информационное агентство Nexta.
«Через пять минут я услышала гимн России. Я зашла внутрь и спросила „Это российский гимн?“, и официант сказал, что да», — рассказала женщина. Тогда она сказала сотруднику, что она не русская, а украинка.
На что мужчина якобы ответил: «Ну и что?» и начать громко смеяться. Впоследствии, по словам Косильковой, он включил звук сирены, который жители городов Украины слышат практически каждый день из-за российских обстрелов.
Сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку, люди начали оставлять негативные отзывы о ресторане на интернет-порталах.
Ресторан осудил поведение официанта
«От имени руководства ресторана Cotton Club Brandýs мы хотели бы заявить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и выступаем против них», — говорится в сообщении на Facebook.
Помимо объявления о решении уволить виновника инцидента, представители ресторана также заявили, что «не согласны с нарушениями прав и свобод, которые происходят в Украине».
Менеджер ресторана Йиндржих Минкс впоследствии подтвердил, что инцидент произошел в четверг и что он уже сообщил о нем в чешскую полицию.
«Это сделал повар. По непонятным причинам. Я не понимаю, почему, он никогда даже не комментировал политику», — сказал Минкс.
Он также сказал, что ему обидно, что «из-за одного идиота» все украинцы теперь критикуют его заведение и чехов в целом.
«За всю нашу жизнь не было ни одного инцидента, а теперь все изменилось», — выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации Минкс, который также заявил, что с самого начала войны оказывает финансовую поддержку Украине.
Источник: novinky.cz
420on рекомендует:
«Через пять минут я услышала гимн России. Я зашла внутрь и спросила „Это российский гимн?“, и официант сказал, что да», — рассказала женщина. Тогда она сказала сотруднику, что она не русская, а украинка.
На что мужчина якобы ответил: «Ну и что?» и начать громко смеяться. Впоследствии, по словам Косильковой, он включил звук сирены, который жители городов Украины слышат практически каждый день из-за российских обстрелов.
Сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку, люди начали оставлять негативные отзывы о ресторане на интернет-порталах.
Ресторан осудил поведение официанта
«От имени руководства ресторана Cotton Club Brandýs мы хотели бы заявить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и выступаем против них», — говорится в сообщении на Facebook.
Помимо объявления о решении уволить виновника инцидента, представители ресторана также заявили, что «не согласны с нарушениями прав и свобод, которые происходят в Украине».
Менеджер ресторана Йиндржих Минкс впоследствии подтвердил, что инцидент произошел в четверг и что он уже сообщил о нем в чешскую полицию.
«Это сделал повар. По непонятным причинам. Я не понимаю, почему, он никогда даже не комментировал политику», — сказал Минкс.
Он также сказал, что ему обидно, что «из-за одного идиота» все украинцы теперь критикуют его заведение и чехов в целом.
«За всю нашу жизнь не было ни одного инцидента, а теперь все изменилось», — выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации Минкс, который также заявил, что с самого начала войны оказывает финансовую поддержку Украине.
Источник: novinky.cz
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 АВГУСТА 2023
14:00
1439
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 АВГУСТА 2023
14:00
1439
4 АВГУСТА 2023
13:31
315
4 АВГУСТА 2023
12:01
316
4 АВГУСТА 2023
11:43
74795
4 АВГУСТА 2023
10:35
532
4 АВГУСТА 2023
09:06
1697
4 АВГУСТА 2023
07:57
1475
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.