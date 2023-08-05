Предупреждение для Праги. Анна Нетребко требует миллионы за отмененные концерты Новости 420on 7 АВГУСТА 2023 09:38 130

Певица Анна Нетребко требует от нью-йоркской Метрополитен-опера компенсации за отмененные спектакли. По ее мнению, такой подход оперного театра является дискриминацией. В Чехии в эти дни также идет дискуссия о том, стоит ли певице выступать в Праге.





Нетребко обвиняет компанию и ее директора в клевете и нарушении контракта, который она заключила с оперой. Она требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США (7,9 млн крон). По ее словам, своим решением оперный театр нанес ей ущерб психическому здоровью, включая депрессию, унижение, стресс и тревогу.



По словам менеджера Нетребко, Метрополитен-опера сделала ее «козлом отпущения, чтобы показать, как она дистанцируется от России и поддерживает Украину». В иске также утверждается, что певица подверглась дискриминации из-за своей национальности.



Однако Нетребко с самого начала осуждала вторжение России на Украину. В конце марта она выступила с очередным заявлением, в котором категорически отвергла вторжение России в соседнюю страну и дистанцировалась от некоторых вещей в своем прошлом.



Она стала неугодной в России за свои взгляды на вторжение в Украину. Но и на Западе в некоторых странах у нее были проблемы. Ее выступления в других странах, кроме США и Чехии, не обходятся без протестов.



Дело Нетребко уже разбиралось в США в феврале. Американская гильдия артистов подала от имени певицы иск о нарушении контракта со стороны оперной труппы. Арбитраж постановил, что Метрополитен-опера нарушила соглашение с профсоюзом, расторгнув контракт с Нетребковой. Арбитражный орган обязал компанию выплатить артистке компенсацию за отмененные выступления, которая составила более 200 000 долларов.



Певица, начавшая выступать на сцене нью-йоркской Метрополитен-опера в 2002 году, подписала с компанией контракт, согласно которому она должна была получать по 17 тыс. долл. за каждое выступление.



По иску компания должна выплатить Нетребко деньги еще за 40 выступлений. От некоторых спектаклей, законтрактованных до сезона 2025-2026 годов, она отказалась сама.



Запланированный концерт Нетребко в Праге вызвал дискуссию о том, стоит ли артисту, который в прошлом открыто поддерживал президента России Владимира Путина, выступать в пражском Муниципальном доме 16 октября.



В США Нетребко не выступает, но в июне она была звездой празднования 100-го сезона в Вероне (Италия). В августе она должна выступить в театре «Колон» в Буэнос-Айресе (Аргентина), а на следующий сезон у нее запланированы концерты в операх Берлина, Милана и Парижа, сообщает AP Российская оперная певица Анна Нетребко, которая также должна была выступить в Праге в середине октября, подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-опера и ее директора Питера Гелба, сообщает AP.Нетребко обвиняет компанию и ее директора в клевете и нарушении контракта, который она заключила с оперой. Она требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США (7,9 млн крон). По ее словам, своим решением оперный театр нанес ей ущерб психическому здоровью, включая депрессию, унижение, стресс и тревогу.По словам менеджера Нетребко, Метрополитен-опера сделала ее «козлом отпущения, чтобы показать, как она дистанцируется от России и поддерживает Украину». В иске также утверждается, что певица подверглась дискриминации из-за своей национальности.Однако Нетребко с самого начала осуждала вторжение России на Украину. В конце марта она выступила с очередным заявлением, в котором категорически отвергла вторжение России в соседнюю страну и дистанцировалась от некоторых вещей в своем прошлом.Она стала неугодной в России за свои взгляды на вторжение в Украину. Но и на Западе в некоторых странах у нее были проблемы. Ее выступления в других странах, кроме США и Чехии, не обходятся без протестов.Дело Нетребко уже разбиралось в США в феврале. Американская гильдия артистов подала от имени певицы иск о нарушении контракта со стороны оперной труппы. Арбитраж постановил, что Метрополитен-опера нарушила соглашение с профсоюзом, расторгнув контракт с Нетребковой. Арбитражный орган обязал компанию выплатить артистке компенсацию за отмененные выступления, которая составила более 200 000 долларов.Певица, начавшая выступать на сцене нью-йоркской Метрополитен-опера в 2002 году, подписала с компанией контракт, согласно которому она должна была получать по 17 тыс. долл. за каждое выступление.По иску компания должна выплатить Нетребко деньги еще за 40 выступлений. От некоторых спектаклей, законтрактованных до сезона 2025-2026 годов, она отказалась сама.Запланированный концерт Нетребко в Праге вызвал дискуссию о том, стоит ли артисту, который в прошлом открыто поддерживал президента России Владимира Путина, выступать в пражском Муниципальном доме 16 октября. На прошлой неделе отменить концерт рекомендовал заместитель мэра Праги по вопросам культуры Иржи Поспишил . «Мы будем искать способ отменить концерт», — сказал он в интервью газете Seznam Zprávy.В США Нетребко не выступает, но в июне она была звездой празднования 100-го сезона в Вероне (Италия). В августе она должна выступить в театре «Колон» в Буэнос-Айресе (Аргентина), а на следующий сезон у нее запланированы концерты в операх Берлина, Милана и Парижа, сообщает AP





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