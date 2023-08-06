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Неожиданная смерть на строительной площадке метро D: самоубийство или несчастный случай?

Анастасия Князева
7 АВГУСТА 2023
14:00
372
Сегодня утром на строительной площадке метро D в Праге рабочий упал в шахту и скончался на месте.
Возможность самоубийства расследуется. «Мы прибыли на место падения, и он скончался от травм. Сейчас криминалисты расследуют на предмет возможного самоубийства», — заявила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштьова. Руководитель отдела коммуникаций транспортной компании выразил соболезнование и подчеркнул, что это, вероятно, не несчастный случай на производстве, а предполагаемое самоубийство. Строительство метрополитена D началось в прошлом году на нескольких участках в Праге.

Источник: prazska.drbna.cz

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Прага Чехия

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