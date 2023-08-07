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Открывается водоем «Лхотка», в котором больше нет личинок церкарий

Анастасия Князева
7 АВГУСТА 2023
15:07
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Водоем «Лхотка», временно закрытый в июне из-за проблем со здоровьем у посетителей, снова открывается для посещения 9 августа. Контрольные пробы показали, что в воде больше не обнаружены церкарии, которые ранее вызывали кожное заболевание церкариозный дерматит.
Посетители, купавшиеся в «Лхотке» в июне, столкнулись с аллергической сыпью, вызванной червями-церкариями. Эти черви могут жить на теле до недели, вызывая зуд.
 
Владельцы водоема заявили на сайте комплекса: «Несмотря на то что результаты лабораторных исследований в настоящее время отрицательны (10 отрицательных проб из 10 исследованных), мы считаем необходимым указать на возможность остаточного наличия зараженных улиток». Они также рекомендуют посетителям при подозрении на церкариозный дерматит обратиться к персоналу бассейна или в Гигиеническую станцию города Праги, и предупреждают, что раздражение от церкарий легко спутать с обычными комариными укусами.
 


Источник: prazska.drbna.cz

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бассейн Прага

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