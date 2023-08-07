Мужчина, выбрасывавший вещи с балкона в Чехии, чуть не попал в детей

«По всей видимости, мужчина, сбрасывавший вещи с балкона квартиры, находился в невменяемом состоянии из-за плохого психического самочувствия и влияния алкоголя. Кожаное кресло, железные санки, электроника и другие предметы были разбросаны по тротуару и газону», — так описала ситуацию Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции, в профиле на Facebook.





Полицейских вызвал свидетель, который заметил, как на землю упало кожаное кресло. В это время мимо проходила группа детей, в том числе его сын. Кресло пролетело вблизи от детей.





«Патрульные неоднократно обращались к мужчине с просьбой открыть дверь, но он кричал им, что хочет причинить себе вред и что ему все равно. Опасаясь за его здоровье, сотрудники выбили дверь и успокоили мужчину, который сопротивлялся и ругался. Когда он успокоился, то рассказал, что у него умерла бабушка и он очень переживает», — рассказала Сейфертова.





Мужчина явно находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от алкотеста. «Дело передано полиции», — заключила пресс-секретарь.











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