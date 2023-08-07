Prague Pride: «Традиционнее, чем вы думаете» Новости 420on 7 АВГУСТА 2023 18:55 375

Prague Pride, 13-й фестиваль лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гомосексуалистов (LGBTQ+), официально начнется на Стрелецком острове вечером 7 августа. На открытии будет присутствовать министр иностранных дел Ян Липавский, а также другие политики, оказавшие поддержку фестивалю. Тема Prague Pride в этом году — традиции и их значение для функционирования общества, а девиз — «Традиционнее, чем вы думаете».





Дочкалова также считает, что тема брака для всех, которую депутаты недавно отправили на второе чтение, найдет отклик на фестивале в этом году. По ее словам, даже если закон будет одобрен нижней палатой парламента, имеет смысл продолжать проведение Prague Pride. «Брак для всех — не единственный закон, которое необходимо принять, есть еще один закон, который, я бы сказала, остается позором на земле Европейского союза. Это необходимость кастрировать транссексуалов для того, чтобы они могли сменить пол», — добавила она.



200 мероприятий и субботний парад



С понедельника по воскресенье, 13 августа, в нескольких местах Праги пройдет почти 200 мероприятий. Не обойдется и без марша, который, по словам организаторов, пройдет в субботу, 12 августа, от Вацлавской площади до Летны.



Общественные мероприятия фестиваля пройдут на Стрелецком острове, программа для представителей разных поколений — в штаб-квартире организации «Жизнь 90» на улице Каролины Светлы, а выставки художников — в кафе Langhans. Новым дополнением стало кафе Pride Café в кофейне Dorado Coffee на Бетлемской улице, где будет сосредоточена программа для иностранных участников. Впервые в этом году будут проходить ночные музыкальные выступления в забытых подземных пространствах KKafe на Стрелецком острове.



По случаю Prague Pride чиновники разместили радужные флаги на здании Новой ратуши на Марианской набережной и на Шкодовском дворце на Юнгманновой улице. Финансовую поддержку мероприятию, как и каждый год, оказала мэрия чешской столицы.



Впервые фестиваль Prague Pride с парадом был проведен в августе 2011 года. Тогда он вызвал бурные протесты со стороны консерваторов. В последующие годы протесты постепенно сошли на нет.



Источник: «Мы понимаем традиции как нечто естественное, как то, что люди постоянно создают снова и снова. Вторая линия, на которой мы пытаемся сосредоточиться, связана с этим и заключается в том, что, поскольку традиции постоянно создаются, не исключено, что они могут исчезнуть», — пояснила в эфире ČT программный директор фестиваля Вероника Дочкалова. Она добавила, что Prague Pride уже стал традицией.Дочкалова также считает, что тема брака для всех, которую депутаты недавно отправили на второе чтение, найдет отклик на фестивале в этом году. По ее словам, даже если закон будет одобрен нижней палатой парламента, имеет смысл продолжать проведение Prague Pride. «Брак для всех — не единственный закон, которое необходимо принять, есть еще один закон, который, я бы сказала, остается позором на земле Европейского союза. Это необходимость кастрировать транссексуалов для того, чтобы они могли сменить пол», — добавила она.С понедельника по воскресенье, 13 августа, в нескольких местах Праги пройдет почти 200 мероприятий. Не обойдется и без марша, который, по словам организаторов, пройдет в субботу, 12 августа, от Вацлавской площади до Летны.Общественные мероприятия фестиваля пройдут на Стрелецком острове, программа для представителей разных поколений — в штаб-квартире организации «Жизнь 90» на улице Каролины Светлы, а выставки художников — в кафе Langhans. Новым дополнением стало кафе Pride Café в кофейне Dorado Coffee на Бетлемской улице, где будет сосредоточена программа для иностранных участников. Впервые в этом году будут проходить ночные музыкальные выступления в забытых подземных пространствах KKafe на Стрелецком острове.По случаю Prague Pride чиновники разместили радужные флаги на здании Новой ратуши на Марианской набережной и на Шкодовском дворце на Юнгманновой улице. Финансовую поддержку мероприятию, как и каждый год, оказала мэрия чешской столицы.Впервые фестиваль Prague Pride с парадом был проведен в августе 2011 года. Тогда он вызвал бурные протесты со стороны консерваторов. В последующие годы протесты постепенно сошли на нет.Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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