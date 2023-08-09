Может ли Прага отменить концерт Анны Нетребко? Проблему решают юристы Новости 420on 10 АВГУСТА 2023 08:18 586

Спор вокруг октябрьского концерта российской певицы Анны Нетребко в Праге перешел из политической плоскости в юридическую.





Заместитель мэра Йиржи Поспишил (TOP 09) сообщил изданию Seznam Zprávy, что экспертная оценка должна быть готова к концу недели. Пражская коалиция вновь обсудит этот вопрос в понедельник, 14 августа.



15 августа состоится заседание совета директоров Obecní dům, на котором, возможно, будет вынесен вердикт. Однако до этого Поспишил хочет встретиться с главой правления Властимилом Ежеком «с бумагой в руках».



«Если в результате юридического анализа выяснится, что с точки зрения закона невозможно издать обязательное для исполнения предписание и что в нашем распоряжении нет рычагов, то я могу только придерживаться первоначальной рекомендации. А дальше все будет решать правление Obecní dům», — сказал заместитель по культуре Йиржи Поспишил.



Поспишил видит политическую проблему в том, что Obecní dům — это акционерное общество, деятельность которого регулируется Законом о хозяйственных обществах. «Если бы такой концерт проходил в Виноградском театре, который является городской организацией, то выдать предписание об отмене концерта было бы легче», — сказал Поспишил, добавив, что он не может позволить себе нарушить закон.



Как уже сообщал Seznam Zprávy, концерт Анны Нетребко должен состояться 16 октября. Политическое руководство Праги считает сольный концерт оперной певицы неуместным в свете агрессии России в Украине.



В этом году Украина внесла певицу в санкционный список, потому что она тесно сотрудничала с Владимиром Путиным во время президентских выборов 2012 года. Позже она также выступала в поддержку сепаратистов Донбасса.



Хотя в прошлом году Нетребко осудила войну в Украине и признала свои промахи, прямого осуждения Путина с ее стороны не последовало. Теперь ей запрещен въезд в Россию.



Властимил Ежек, председатель правления Obecní dům, пока говорит, что не видит серьезных препятствий для проведения концерта. Осуждение войны он считает убедительным. Однако сейчас Ежек находится в отпуске.



Пока неясно, как он и его коллеги будут голосовать во вторник. «Я не могу предсказать выводы совета. Однако я предполагаю, что мы будем стремиться к консенсусу, как и всегда», — сказал сегодня Ежек, отвечая на вопрос редакции.



Дело не только в отмене концерта, но и в том, кто понесет возможные издержки от этого решения. Продюсер Алена Кунертова из агентства Nachtigall Artists не скрывает, что компенсации потребует не только она, но, возможно, и приглашенный артист. Она напоминает, что билеты на концерт практически распроданы. Как выяснила редакция, из первоначальных 1 200 билетов осталось около 75, причем самые дорогие билеты стоят 4 600 крон.



«Конечно, мы понесем определенные расходы и в связи с возвратом билетов. И еще вопрос, как к этому отнесется госпожа Нетребко, примет ли она причины отмены», — отмечает продюсер. Она по-прежнему верит, что сольный концерт знаменитой певицы состоится. «У меня пока нет никакой новой информации», — добавляет Кунертова.



Анна Нетребко уже разбирается с последствиями отмены концерта в США. Она подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-опера и ее директора Питера Гелба за отмененные выступления и требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США (около 8 миллионов крон).



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420on рекомендует: Администрация Праги заказала у муниципальных юристов анализ, который должен показать, можно ли обязать правление муниципального акционерного общества Obecní dům отменить концерт бывшей сторонницы президента России Владимира Путина.Заместитель мэра Йиржи Поспишил (TOP 09) сообщил изданию Seznam Zprávy, что экспертная оценка должна быть готова к концу недели. Пражская коалиция вновь обсудит этот вопрос в понедельник, 14 августа.15 августа состоится заседание совета директоров Obecní dům, на котором, возможно, будет вынесен вердикт. Однако до этого Поспишил хочет встретиться с главой правления Властимилом Ежеком «с бумагой в руках».«Если в результате юридического анализа выяснится, что с точки зрения закона невозможно издать обязательное для исполнения предписание и что в нашем распоряжении нет рычагов, то я могу только придерживаться первоначальной рекомендации. А дальше все будет решать правление Obecní dům», — сказал заместитель по культуре Йиржи Поспишил.Поспишил видит политическую проблему в том, что Obecní dům — это акционерное общество, деятельность которого регулируется Законом о хозяйственных обществах. «Если бы такой концерт проходил в Виноградском театре, который является городской организацией, то выдать предписание об отмене концерта было бы легче», — сказал Поспишил, добавив, что он не может позволить себе нарушить закон.Как уже сообщал Seznam Zprávy, концерт Анны Нетребко должен состояться 16 октября. Политическое руководство Праги считает сольный концерт оперной певицы неуместным в свете агрессии России в Украине.В этом году Украина внесла певицу в санкционный список, потому что она тесно сотрудничала с Владимиром Путиным во время президентских выборов 2012 года. Позже она также выступала в поддержку сепаратистов Донбасса.Хотя в прошлом году Нетребко осудила войну в Украине и признала свои промахи, прямого осуждения Путина с ее стороны не последовало. Теперь ей запрещен въезд в Россию.Властимил Ежек, председатель правления Obecní dům, пока говорит, что не видит серьезных препятствий для проведения концерта. Осуждение войны он считает убедительным. Однако сейчас Ежек находится в отпуске.Пока неясно, как он и его коллеги будут голосовать во вторник. «Я не могу предсказать выводы совета. Однако я предполагаю, что мы будем стремиться к консенсусу, как и всегда», — сказал сегодня Ежек, отвечая на вопрос редакции.Дело не только в отмене концерта, но и в том, кто понесет возможные издержки от этого решения. Продюсер Алена Кунертова из агентства Nachtigall Artists не скрывает, что компенсации потребует не только она, но, возможно, и приглашенный артист. Она напоминает, что билеты на концерт практически распроданы. Как выяснила редакция, из первоначальных 1 200 билетов осталось около 75, причем самые дорогие билеты стоят 4 600 крон.«Конечно, мы понесем определенные расходы и в связи с возвратом билетов. И еще вопрос, как к этому отнесется госпожа Нетребко, примет ли она причины отмены», — отмечает продюсер. Она по-прежнему верит, что сольный концерт знаменитой певицы состоится. «У меня пока нет никакой новой информации», — добавляет Кунертова.Анна Нетребко уже разбирается с последствиями отмены концерта в США. Она подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-опера и ее директора Питера Гелба за отмененные выступления и требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США (около 8 миллионов крон).Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

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