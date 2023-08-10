В Чехии начинается рекордное строительство дорог: все за счет частных лиц

Министр Купка решил быстро достроить автодороги и построить скоростные железные дороги. Однако это будет сделано либо за счет займов государства, либо путем доверия строительства частным инвесторам.

В Чехии строительство автомобильных и железных дорог теперь будет финансироваться из частного капитала через так называемые проекты ГЧП (государственно-частного партнерства). К ним относятся строительство скоростной дороги от Праги до аэропорта, завершение строительства IV железнодорожного коридора перед Ческе-Будеевице и северной части кольцевой автодороги в Праге. Строительство стало возможным также благодаря тому, что государство наконец-то получило все необходимые разрешения и документы, которых ждало долгие годы.

Автомобилисты, проезжающие мимо строительства магистрали D4 между Пршибрамом и Писеком, непонимающе качают головами. Они никогда не видели ничего подобного. Длинный участок длиной 32 км строится круглосуточно семь дней в неделю, без традиционного метода строительства по пять километров за раз. В настоящее время это крупнейшая строительная площадка в стране, где работают более тысячи человек и свыше 600 различных машин. Благодаря небывалому объему работ строятся автомагистрали и мосты. Водитель за рулем сразу задумывается: к чему все эти усилия после долгих лет пустой болтовни?

Это не проект государственного Управления автомобильных дорог (ŘSD), а инвестиционный проект, реализуемый частным лицом — французской ассоциацией Via Salis. Автомагистраль D4 является первым транспортным строительством в Чехии, где государство пробует финансирование из частного капитала в рамках проекта ГЧП (государственно-частного партнерства).







Государство делает ставку на частный капитал

«Конечно, строительные компании рассматривают это как образцовый проект. Они стремятся показать, что частный бизнес может справиться лучше, чем государство, с целью получения большего количества контрактов. Поэтому мы внимательно следим за тем, как они будут строить быстро, эффективно и качественно, ведь содержание автомагистрали будет лежать на их плечах», — поясняет Ян Сура, эксперт по транспорту сайта zDopravy. cz.

Французы также стремятся проявить себя с современной и экологической стороны. При строительстве они используют вторичную переработку всех материалов, создают вдоль автомагистрали дикие луга для поддержания биоразнообразия вместо традиционного газона, и устанавливают пчелиные ульи. В зонах отдыха, например, запланировано установить сверхнормативное количество зарядных станций для электромобилей. Эта стратегия — делать все возможное — действительно работает.

Довольный министр транспорта Мартин Купка из ODS решил значительно расширить финансирование транспортного строительства с помощью частных инвесторов. Изначально он планировал объявить ещё о двух проектах ГЧП: строительстве скоростной железной дороги от Праги до аэропорта и завершении строительства четвёртого железнодорожного коридора на недостающем участке до Ческе-Будеёвице. В итоге министр расширил свой список, включив в него ещё восемь крупных объектов, которые он хочет поручить частному капиталу. Своё амбициозное предложение он вынесет на августовское заседание кабинета министров для утверждения. Он намерен поручить частным инвесторам строительство северной части кольцевой автодороги в Праге, незавершенных участков автострады D35 между Градцем-Кралове и Оломоуцем, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали в Моравии.

«Причину легко понять: у нас в разработке находится значительное количество проектов транспортной инфраструктуры, завершение которых является национальным интересом и необходимо для перезапуска экономики. В то же время мы не в состоянии полностью финансировать их в ближайшие десять лет ни из государственного бюджета, ни за счёт европейских субсидий. Поэтому мы ищем альтернативные варианты финансирования, и проекты ГЧП — один из них», — поясняет Мартин Купка.

Как на самом деле работает проект ГЧП? Проще говоря, частный инвестор оплачивает строительство, возводит объект, а затем в течение многих лет заботится о его содержании. Как только автомагистраль будет построена и введена в эксплуатацию, государство постепенно начинает выплачивать инвестору так называемую плату за доступность. По сути, это строительство в долг, который затем должен быть погашен.

В случае с автомагистралью D4, строительство которой должно быть завершено в декабре 2024 года, её эксплуатацией и обслуживанием в течение следующих 25 лет будет заниматься французский консорциум. Только после этого она перейдёт в собственность государства, причём в состоянии, описанном в контракте как «идеальное». Государство будет постепенно перечислять французам 17,8 млрд чешских крон в рассрочку, хотя эта сумма может быть не окончательной. Как и в случае с ипотекой, договор предусматривает возможность рефинансирования при резком повышении процентных ставок.

После долгих лет медленного строительства автомагистралей государство достигло невиданной ранее ситуации: наконец-то удалось получить участки, готовые к началу строительства. Проекты готовы, земля куплена, возражения урегулированы, все апелляции рассмотрены, все разрешения получены. И вдруг у работников автомобильных и железнодорожных дорог оказывается больше разрешений на строительство, чем имеющихся средств.

Долгие годы ситуация была с точностью до наоборот: миллиарды крон из ЕС поступали в Чехию на транспортную инфраструктуру, но готовых проектов в стране не было. На получение разрешения уходило более десяти лет, и процесс погрязал в бесконечных апелляциях.

Что изменилось? Во-первых, законодательство было изменено, что упростило и ускорило процесс получения разрешений на реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Второе — инвесторы, такие как ŘSD и SŽ, после давления улучшили свою работу, и сегодня они максимально сконцентрированы на подготовке строительства, что имеет решающее значение. «На проекты, покупку земли и строительные процедуры каждый из них, дорожников и железнодорожников, тратит по три-четыре миллиарда крон в год», — говорит Збынек Горжелица, глава Государственного фонда транспортной инфраструктуры (SFDI), который распределяет деньги на автомобильные и железные дороги. «Неожиданно у нас в распоряжении оказалось много участков, где можно начать строительство».

SFDI также планирует потратить в этом году 151 млрд чешских крон, что является самым большим показателем с момента его основания в 2001 году. В следующем году автомобилисты также почувствуют эффект от этого, поскольку планируется открыть рекордные 115 км новых автомагистралей. Все представители отрасли сходятся во мнении, что главная заслуга в том, что сегодня построено так много новых участков, принадлежит бывшему министру транспорта Дану Тьоку, беспартийному члену движения ANO.

Дан Тьок был министром почти пять лет, что является необычайно большим сроком в местных условиях. Благодаря своему опыту в качестве директора строительной компании он понимал, что главное — сосредоточиться на подготовке стройки, что он активно продвигал и вкладывал в это средства. Вводимые сегодня процессы строительства являются результатом его тщательной подготовки. «Нашумевший проект D4 как проект ГЧП — это вообще его рук дело», — говорит Ян Сура с сайта zDopravy.cz.

Его преемник, Мартин Купка, также уделяет большое внимание подготовке новых проектов, особенно высокоскоростных железнодорожных линий. Однако деньги на исходе, и запланированных проектов ГЧП будет недостаточно. В связи с необходимостью приведения в порядок нарушенных государственных финансов, слишком полагаться на государственный бюджет нельзя.

Опасения, что ресурсы скоро иссякнут, ощущаются во всем дорожном и железнодорожном строительстве. В условиях нынешнего строительного бума компании стараются быстро получить как можно больше контрактов, что отражается на государстве, предлагающем выгодные цены в тендерах. Например, в августе консорциум компаний выиграл контракт на строительство следующих десяти километров автомагистрали D35, предложив цену в 2,44 млрд чешских крон. Это на 30% меньше ожидаемой стоимости, согласно данным Регионального управления транспорта. Кроме того, деньги ЕС в ближайшее время начнут поступать на железные дороги, а не на автострады, что также влияет на текущую ситуацию в инфраструктурном строительстве.

Когда дело касается автомагистралей, на европейские субсидии в ближайшие годы рассчитывать не стоит. Брюссель предпочитает направлять их на более экологичный транспорт, как железные дороги и высокоскоростные магистрали.

В связи с этим, министр Купка все чаще рассматривает кредиты как альтернативу, включая коммерческие кредиты и кредиты от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В июле правительство уже одобрило получение кредита от ЕИБ на сумму одного миллиарда евро (24 млрд крон).

Однако парламентская оппозиция часто обвиняет Купку в использовании кредитов для финансирования новых автомагистралей и железных дорог. Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO и бывший министр транспорта, заявил: «Я положительно оцениваю темпы инвестиций, но отрицательно оцениваю способ финансирования... Это мошенничество, на которое еще не решался ни один министр транспорта».

Депутат от ANO Мартин Коловратник, большой сторонник железнодорожного транспорта, высоко оценивает стремление Купки к созданию высокоскоростных линий, но упрекает его в хитрости использования цифр, например, при оформлении кредита инвестиционного банка.

Если кредиты беспокоят оппозицию, то проекты ГЧП — нет, хотя это также влечет наращивание долга, который будет погашен в будущем.

Мартин Купка отвергает возражения оппозиции, считая, что инвестиции в основную транспортную инфраструктуру нельзя рассматривать как стандартную бухгалтерскую операцию. «Надеюсь, мы все согласны с тем, что мы хотим завершить строительство сети автомагистралей, а также начать строительство высокоскоростных линий... В итоге это обойдется нам гораздо дороже», — утверждает Купка. Он также подчеркивает, что выгоднее и разумнее взять кредит сейчас, чем останавливать строительство из-за отсутствия денег, что позволит конкурировать с другими странами и не оставаться «музеем под открытым небом».















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