Пьяный иностранец с пистолетом в пражском автобусе вызвал обеспокоенность
11 АВГУСТА 2023
20:00
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Сотрудники городской полиции в Праге столкнулись с необычным происшествием на станции метро «Желивского». К ним обратилась женщина и рассказала, что у пьяного мужчины, ехавшего с ней в автобусе, из куртки выпал пистолет. Эта информация вызвала повышенное внимание полицейских.
Полицейские немедленно подошли к мужчине и потребовали поднять руки и сотрудничать. Однако мужчина не подчинился приказу и начал тянуться к куртке. Один из офицеров под угрозой оружия заставил его поднять руки. Его напарник впоследствии отобрал пистолет, — так описала ситуацию пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова на своей странице в Facebook.
Алкотест, проведенный на месте происшествия, показал, что в крови 53-летнего иностранца содержалось 1,53 промилле алкоголя. Огнестрельное оружие марки Walther с девятью патронами было передано государственной полиции для дальнейшего расследования.
«Случай с пьяным иностранцем, у которого выпал пистолет, находится в ведении государственной полиции. Они продолжат заниматься этим делом», — заключила пресс-секретарь.
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