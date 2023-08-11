В шествии Prague Pride приняли участие чешские политики

Перед началом "радужного парада" на площади играл диджей Ян Витек, участники могли изготовить баннер для парада или сделать макияж. Также можно было подписать петицию за всеобщий брак.





Полиция сообщила, что во время шествия и других мероприятий будет следить за безопасностью и общественным порядком на улицах города. На случай возможных столкновений с противниками мероприятия, которые также прибыли к месту проведения шествия, наготове находятся члены антиконфликтной группы.





Около двух десятков противников фестиваля Prague Pride собрались у статуи святого Вацлава. Они несли транспаранты с лозунгами "Pride. Любовь - это не гордость", "Иисус - это любовь. Он хочет вам помочь" или "Чехия - не Содом" и спорили с участниками шествия.





На протяжении всего маршрута шествия жителям и гостям Праги приходилось считаться с временными ограничениями движения. В мероприятии также приняли участие некоторые политики из партий, поддерживающих готовящуюся поправку о возможности заключения брака однополыми парами. Предложение находится в Палате депутатов перед вторым чтением, которое состоится не раньше ноября.





В параде приняли участие министр иностранных дел Ян Липавский (Пираты), министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) и министр регионального развития Иван Бартош (Пираты).





По маршруту шествия на балконах или высоких платформах будет установлено несколько музыкальных площадок. На Летне для участников фестиваля до 22:00 подготовлена музыкальная программа на шести различных сценах. Также будет петь американская певица, выступающая под псевдонимом LP, во время выступления которой планируется снять новый клип. Известность пришла к ней в 2017 году благодаря альбому Lost On You, который занял первое место в чартах 18 стран, ранее она писала песни для Шер, Кристины Агилеры, Рианны и Backstreet Boys.









Источник: Впервые парад Prague Pride прошел в августе 2011 года. Тогда он вызвал бурные протесты со стороны консерваторов. В последующие годы протесты постепенно сошли на нет. В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.Источник: novinky.cz











