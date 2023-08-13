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ФОТО: жуткий пожар у Бероуна. Полиция перекрыла автомагистраль

Новости 420on
14 АВГУСТА 2023
13:28
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Крупный пожар ликвидируют днем 14 августа пожарные в регионе Бероун. Там горит производственный цех, объявлен высший уровень тревоги. Трое пожарных получили ранения. В 12:00 полиция перекрыла движение по шоссе D5.
В деревне Жебрак незадолго до 11 часов утра загорелся цех по производству пластмасс. Он расположен на Скандинавской улице. В ликвидации пожара задействованы работают 20 пожарных расчетов.

"Это полномасштабный пожар в производственном цехе, и не исключено, что он распространится на другие помещения. Работы ведутся на четырех участках. Дым также распространяется в сторону автомагистрали D5", - сообщил представитель пожарной службы Ян Сыкора. Людям, находящимся в этом районе, не следует проветривать помещения.

Пожарные уже объявили четвертый, самый высокий уровень тревоги. Моника Новакова, пресс-секретарь спасателей, сообщила, что трое пожарных получили легкие ранения.

Движение по шоссе D5 в районе Бероуна закрыто с 34-го по 41-й километр. Объездной путь проходит по трассе 605.

Источник: novinky.cz


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