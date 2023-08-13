ФОТО: жуткий пожар у Бероуна. Полиция перекрыла автомагистраль

В деревне Жебрак незадолго до 11 часов утра загорелся цех по производству пластмасс. Он расположен на Скандинавской улице. В ликвидации пожара задействованы работают 20 пожарных расчетов.

"Это полномасштабный пожар в производственном цехе, и не исключено, что он распространится на другие помещения. Работы ведутся на четырех участках. Дым также распространяется в сторону автомагистрали D5", - сообщил представитель пожарной службы Ян Сыкора. Людям, находящимся в этом районе, не следует проветривать помещения.