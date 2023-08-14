Прага добивается отмены концерта Нетребко. Чиновники предложили отдать часть своей зарплаты Новости 420on 15 АВГУСТА 2023 10:00 444

«Есть единодушное мнение, что российская оперная певица Анна Нетребко из-за своей истории не должна выступать в Праге во время войны», — заявил заместитель мэра города Йиржи Поспишил после встречи политических лидеров Праги в понедельник, 14 августа.





В понедельник пражские политики обсуждали вопрос об отмене этого мероприятия и пришли к общему мнению, что концерт нанесет ущерб интересам столицы.



«Партии коалиции абсолютно согласны с тем, что концерт не должен состояться. Все единодушны в том, что госпожа Нетребко, учитывая ее историю, не должна выступать в Праге в это военное время», — заявил заместитель мэра Йиржи Поспишил (TOP 09), который находится в первых рядах критиков предстоящего концерта российской певицы.



Властимил Ежек, глава Муниципального дома, заявил, что должен сделать все возможное, чтобы расторгнуть контракт с агентством Nachtigall Artists. Он также упомянул о возможности того, что концерт состоится после окончания российской агрессии в Украине.



«Мы давно сотрудничаем с агентством, у нас хорошие отношения, поэтому необходимо, чтобы агентство понимало, что концерт нанесет ущерб интересам столицы. Мы бы получили дипломатическую ноту. Учитывая наши внешние связи и проукраинские позиции, такой концерт был бы воспринят очень странно», — отметил Поспишил.



Если концерт не удастся отменить, пражской мэрии придется решать, как действовать дальше. Например, обсуждается, что средства, вырученные от концерта, пойдут на помощь Украине.



Состоявшаяся в понедельник встреча политических лидеров Праги носила рекомендательный характер для руководства Муниципального дома, и политики вернутся к этой теме на следующей встрече.



Руководство Муниципального дома обсудит этот случай на совместном совещании. «Я не буду комментировать до совместного заседания совета директоров и наблюдательного совета, которые должны выработать определенную позицию. Это произойдет, конечно, не раньше следующей недели, — сказал Seznam Zprávy председатель совета директоров Муниципального дома Властимил Ежек.



«Я внесу свой вклад»



Заместитель мэра по вопросам культуры Йиржи Поспишил предложил, что если у Муниципального дома — акционерного общества, принадлежащего столице, — возникнут расходы, связанные с оплатой отмененного концерта, то он внесет соответствующую сумму из своей зарплаты.



«Я не могу давать прямые указания совету директоров акционерного общества. Мы не можем вмешиваться напрямую», — сказал руководитель пражской организации TOP 09.



Депутат также сообщил, что юристы продолжают выяснять, как отменить концерт, чтобы столица понесла наименьшие расходы. «Мы также анализируем вариант, если такой концерт нанесет ущерб Праге, нельзя ли отменить его за нарушение хороших манер — если будет выступать исполнитель, находящийся в санкционном списке дружественной нам страны. Нам также не нравится, что в договоре от 14 февраля 2023 года не было указано имя исполнителя, такая практика должна быть прекращена в будущем», — сказал Поспишил.



Как уже сообщал Seznam Zprávy, концерт Анны Нетребко должен состояться 16 октября. Политическое руководство Праги считает сольный концерт оперной певицы неуместным в связи с российской агрессией на Украине. В этом году оно включило певицу в свой санкционный список.



Проблема, по мнению украинцев, заключается в том, что она тесно сотрудничала с Владимиром Путиным во время президентских выборов 2012 года. Позже она также выступала в поддержку сепаратистов Донбасса.



Хотя в прошлом году Нетребко осудила войну в Украине и признала свои промахи, прямого осуждения Путина с ее стороны не последовало. Теперь ей запрещен въезд в Россию.



Властимил Ежек, председатель правления Муниципального дома, с самого начала был осторожен, заявив, что не видит серьезных препятствий, которые могли бы помешать проведению концерта. Осуждение войны показалось ему убедительным.



Вопрос заключается не только в отмене концерта, но и в том, кто будет нести возможные издержки, связанные с этим решением. Продюсер Алена Кунертова из организационного агентства Nachtigall Artists не стала скрывать, что компенсации потребует не только она, но и, возможно, приглашенный артист. Она напомнила, что билеты на концерт практически распроданы. Как выяснила редакция, из первоначальных 1 200 билетов осталось около 75, причем самые дорогие билеты стоят 4 600 крон.



«Конечно, мы понесем определенные расходы и в связи с возвратом входной платы. И еще вопрос, как к этому отнесется госпожа Нетребко, согласится ли она с причинами отмены», — отметила продюсер, говоря о возможных последствиях.



Анна Нетребко — оперная певица, имеющая помимо российского гражданства еще и австрийское, — уже разбирается с последствиями отмены концерта в США. Она подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-опера и ее директора Питера Гелба за отмененные шоу. Он требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США.



Источник: Политическое руководство Праги не согласно с тем, что в октябре в Муниципальном доме должен состояться концерт российской оперной певицы Анны Нетребко.В понедельник пражские политики обсуждали вопрос об отмене этого мероприятия и пришли к общему мнению, что концерт нанесет ущерб интересам столицы.«Партии коалиции абсолютно согласны с тем, что концерт не должен состояться. Все единодушны в том, что госпожа Нетребко, учитывая ее историю, не должна выступать в Праге в это военное время», — заявил заместитель мэра Йиржи Поспишил (TOP 09), который находится в первых рядах критиков предстоящего концерта российской певицы.Властимил Ежек, глава Муниципального дома, заявил, что должен сделать все возможное, чтобы расторгнуть контракт с агентством Nachtigall Artists. Он также упомянул о возможности того, что концерт состоится после окончания российской агрессии в Украине.«Мы давно сотрудничаем с агентством, у нас хорошие отношения, поэтому необходимо, чтобы агентство понимало, что концерт нанесет ущерб интересам столицы. Мы бы получили дипломатическую ноту. Учитывая наши внешние связи и проукраинские позиции, такой концерт был бы воспринят очень странно», — отметил Поспишил.Если концерт не удастся отменить, пражской мэрии придется решать, как действовать дальше. Например, обсуждается, что средства, вырученные от концерта, пойдут на помощь Украине.Состоявшаяся в понедельник встреча политических лидеров Праги носила рекомендательный характер для руководства Муниципального дома, и политики вернутся к этой теме на следующей встрече.Руководство Муниципального дома обсудит этот случай на совместном совещании. «Я не буду комментировать до совместного заседания совета директоров и наблюдательного совета, которые должны выработать определенную позицию. Это произойдет, конечно, не раньше следующей недели, — сказал Seznam Zprávy председатель совета директоров Муниципального дома Властимил Ежек.«Я внесу свой вклад»Заместитель мэра по вопросам культуры Йиржи Поспишил предложил, что если у Муниципального дома — акционерного общества, принадлежащего столице, — возникнут расходы, связанные с оплатой отмененного концерта, то он внесет соответствующую сумму из своей зарплаты.«Я не могу давать прямые указания совету директоров акционерного общества. Мы не можем вмешиваться напрямую», — сказал руководитель пражской организации TOP 09.Депутат также сообщил, что юристы продолжают выяснять, как отменить концерт, чтобы столица понесла наименьшие расходы. «Мы также анализируем вариант, если такой концерт нанесет ущерб Праге, нельзя ли отменить его за нарушение хороших манер — если будет выступать исполнитель, находящийся в санкционном списке дружественной нам страны. Нам также не нравится, что в договоре от 14 февраля 2023 года не было указано имя исполнителя, такая практика должна быть прекращена в будущем», — сказал Поспишил.Как уже сообщал Seznam Zprávy, концерт Анны Нетребко должен состояться 16 октября. Политическое руководство Праги считает сольный концерт оперной певицы неуместным в связи с российской агрессией на Украине. В этом году оно включило певицу в свой санкционный список.Проблема, по мнению украинцев, заключается в том, что она тесно сотрудничала с Владимиром Путиным во время президентских выборов 2012 года. Позже она также выступала в поддержку сепаратистов Донбасса.Хотя в прошлом году Нетребко осудила войну в Украине и признала свои промахи, прямого осуждения Путина с ее стороны не последовало. Теперь ей запрещен въезд в Россию.Властимил Ежек, председатель правления Муниципального дома, с самого начала был осторожен, заявив, что не видит серьезных препятствий, которые могли бы помешать проведению концерта. Осуждение войны показалось ему убедительным.Вопрос заключается не только в отмене концерта, но и в том, кто будет нести возможные издержки, связанные с этим решением. Продюсер Алена Кунертова из организационного агентства Nachtigall Artists не стала скрывать, что компенсации потребует не только она, но и, возможно, приглашенный артист. Она напомнила, что билеты на концерт практически распроданы. Как выяснила редакция, из первоначальных 1 200 билетов осталось около 75, причем самые дорогие билеты стоят 4 600 крон.«Конечно, мы понесем определенные расходы и в связи с возвратом входной платы. И еще вопрос, как к этому отнесется госпожа Нетребко, согласится ли она с причинами отмены», — отметила продюсер, говоря о возможных последствиях.Анна Нетребко — оперная певица, имеющая помимо российского гражданства еще и австрийское, — уже разбирается с последствиями отмены концерта в США. Она подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-опера и ее директора Питера Гелба за отмененные шоу. Он требует возмещения ущерба в размере 360 000 долларов США.Источник: seznamzpravy.cz

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