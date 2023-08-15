Таксисту, чья машина насмерть сбила студентку в Праге, дали условный срок

«Обвиняемый проявил раскаяние, он дал полное признание, соглашение об условном наказании полностью соответствует установленным фактам», — заявила судья Вероника Коропецкая в мотивировочной части решения, добавив, что суд также считает предложенный приговор целесообразным. Касл был признан виновным в убийстве по неосторожности, за которое он мог получить до шести лет лишения свободы.



Трагедия произошла в конце января этого года. Касл, зарабатывающий на жизнь таксистом, припарковал свой автомобиль в пражском районе Бржевнов. Но он забыл включить ручной тормоз и пошел в магазин за покупками. В это время автомобиль стал съезжать с пологого склона и врезался в проезжающий трамвай. От удара машина вылетела на улицу Мыслбекова, где вылетела на тротуар и сбила переходившую дорогу 22-летнюю иностранку, которая, несмотря на все усилия медиков, скончалась на месте от тяжелейших травм туловища, ребер и внутренних органов.



«В первую очередь я хочу извиниться перед своей семьей. Я не понимаю, как такое могло произойти. Мне трудно говорить, но я хочу извиниться. Я совершил такой бессмысленный поступок, я не понимаю», — сказал Касл в суде.



Учитывая обстоятельства дела, добросовестность Касла и его общее отношение к делу, прокурор пришел к выводу, что можно заключить сделку о признании вины. Помимо двухлетнего условного срока с двухлетним испытательным сроком, Касл также лишен права управлять автомобилем в течение пяти лет.



По словам адвоката, семья не считает приговор достаточным или адекватным.



«Они потеряли часть себя, они потеряли одну из своих дочерей», — сказал адвокат. Девушка из Чили была студенткой по обмену в Карловом университете. «Она была выдающейся, одаренной студенткой. Ее пребывание в Праге было продиктовано желанием сделать карьеру в области дипломатии», — добавил он.









