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Таксисту, чья машина насмерть сбила студентку в Праге, дали условный срок

Новости 420on
15 АВГУСТА 2023
14:40
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Суд приговорил Йозефа Касла (74 года), который в январе этого года в пражском районе Бржевнов не поставил свой автомобиль на ручной тормоз, к двум годам лишения свободы условно и запрету на вождение. Из-за его неосторожности погибла 22-летняя иностранная студентка.
«Обвиняемый проявил раскаяние, он дал полное признание, соглашение об условном наказании полностью соответствует установленным фактам», — заявила судья Вероника Коропецкая в мотивировочной части решения, добавив, что суд также считает предложенный приговор целесообразным. Касл был признан виновным в убийстве по неосторожности, за которое он мог получить до шести лет лишения свободы.

Трагедия произошла в конце января этого года. Касл, зарабатывающий на жизнь таксистом, припарковал свой автомобиль в пражском районе Бржевнов. Но он забыл включить ручной тормоз и пошел в магазин за покупками. В это время автомобиль стал съезжать с пологого склона и врезался в проезжающий трамвай. От удара машина вылетела на улицу Мыслбекова, где вылетела на тротуар и сбила переходившую дорогу 22-летнюю иностранку, которая, несмотря на все усилия медиков, скончалась на месте от тяжелейших травм туловища, ребер и внутренних органов.

«В первую очередь я хочу извиниться перед своей семьей. Я не понимаю, как такое могло произойти. Мне трудно говорить, но я хочу извиниться. Я совершил такой бессмысленный поступок, я не понимаю», — сказал Касл в суде.

Учитывая обстоятельства дела, добросовестность Касла и его общее отношение к делу, прокурор пришел к выводу, что можно заключить сделку о признании вины. Помимо двухлетнего условного срока с двухлетним испытательным сроком, Касл также лишен права управлять автомобилем в течение пяти лет.

По словам адвоката, семья не считает приговор достаточным или адекватным. 

«Они потеряли часть себя, они потеряли одну из своих дочерей», — сказал адвокат. Девушка из Чили была студенткой по обмену в Карловом университете. «Она была выдающейся, одаренной студенткой. Ее пребывание в Праге было продиктовано желанием сделать карьеру в области дипломатии», — добавил он.
 
Источник: novinky.cz




такси Прага суды Чехия преступность Автомобили студенты

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