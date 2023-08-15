Массовая замена водительских удостоверений в Чехии: ажиотаж будет осенью Новости 420on 15 АВГУСТА 2023 15:30 563

Срок действия большинства водительских удостоверений истекает в сентябре и октябре. Как избежать длинных очередей и подать заявление вовремя?





Поэтому самое время подать заявление на замену, поскольку это можно сделать за три месяца до истечения срока действия. Откладывать это на последний момент, возможно, не стоит. Хотя по закону власти обязаны рассматривать дело в течение 20 дней, большое количество обменов может привести к тому, что они не будут возбуждать дела.



По данным Министерства транспорта, по общему правилу, люди обменивают права осенью, за исключением весенне-летнего периода. Наибольшие очереди, как правило, наблюдаются в декабре, когда обращаются и опоздавшие с просроченными документами.



«Граждане прибывают в офисы постоянно, но нельзя исключить, что в некоторые дни и в крупных офисах может возникнуть ситуация, когда собирается большее количество желающих обменять водительские права», — сказал Právo пресс-секретарь Министерства транспорта Филип Медельский.



Однако люди могут избежать очередей. «Можно использовать электронную подачу заявления на обмен, а затем просто явиться за готовым водительским удостоверением, что снизит нагрузку на отдельные отделения», — отметил Медельский.



Для этого необходимо войти на сайт portaldopravy.cz через свой ящик данных. Далее все просто — система практически самостоятельно заполняет простую анкету и использует уже имеющуюся, если ваша фотография не слишком устарела. На заполнение и отправку заявки уходит всего несколько минут. После этого вы получите подтверждение из госорганов по SMS или электронной почте о том, что заявка получена и находится в процессе обработки.



При подаче заявления в электронном виде водитель также выбирает, где он хочет получить свое новое удостоверение. Он может выбрать любое из 206 муниципальных отделений в муниципалитетах с расширенной юрисдикцией. Их список можно найти на сайте Министерства транспорта, а в противном случае система предложит ему выбрать место получения документа в анкете.



В электронном виде и лично в офисе можно запросить обмен как со стандартным 20-дневным сроком, так и с сокращенным сроком — 5 рабочих дней. Если доставка в стандартный срок осуществляется бесплатно, то за ускоренное оформление взимается плата в размере 700 крон. Эта плата вносится при получении нового удостоверения в кассе.



Однако даже те, кто не имеет электронного ящика данных и вынужден общаться с чиновниками лично, могут записаться на прием в офис дистанционно на определенное время. Система бронирования доступна на сайтах отдельных отделений.



В качестве альтернативы в Праге может быть целесообразно воспользоваться одним из офисов в соседних муниципалитетах, которые также имеют территориальное представительство в столице, например, в Черношице. Там может быть не так много людей. Вождение с просроченными правами наказывается штрафом в размере 2 000 крон на месте и 2 500 крон в рамках административного разбирательства.



Источник: В этом году истек или истекает срок действия более 875 000 водительских удостоверений в Чехии, что является рекордным показателем и вдвое превышает прошлогодний показатель. Более половины удостоверений люди уже обменяли, однако на начало августа оставалось обменять почти 415 000 удостоверений, причем срок действия большинства водительских удостоверений истекает в сентябре и октябре.Поэтому самое время подать заявление на замену, поскольку это можно сделать за три месяца до истечения срока действия. Откладывать это на последний момент, возможно, не стоит. Хотя по закону власти обязаны рассматривать дело в течение 20 дней, большое количество обменов может привести к тому, что они не будут возбуждать дела.По данным Министерства транспорта, по общему правилу, люди обменивают права осенью, за исключением весенне-летнего периода. Наибольшие очереди, как правило, наблюдаются в декабре, когда обращаются и опоздавшие с просроченными документами.«Граждане прибывают в офисы постоянно, но нельзя исключить, что в некоторые дни и в крупных офисах может возникнуть ситуация, когда собирается большее количество желающих обменять водительские права», — сказал Právo пресс-секретарь Министерства транспорта Филип Медельский.Однако люди могут избежать очередей. «Можно использовать электронную подачу заявления на обмен, а затем просто явиться за готовым водительским удостоверением, что снизит нагрузку на отдельные отделения», — отметил Медельский.Для этого необходимо войти на сайт portaldopravy.cz через свой ящик данных. Далее все просто — система практически самостоятельно заполняет простую анкету и использует уже имеющуюся, если ваша фотография не слишком устарела. На заполнение и отправку заявки уходит всего несколько минут. После этого вы получите подтверждение из госорганов по SMS или электронной почте о том, что заявка получена и находится в процессе обработки.При подаче заявления в электронном виде водитель также выбирает, где он хочет получить свое новое удостоверение. Он может выбрать любое из 206 муниципальных отделений в муниципалитетах с расширенной юрисдикцией. Их список можно найти на сайте Министерства транспорта, а в противном случае система предложит ему выбрать место получения документа в анкете.В электронном виде и лично в офисе можно запросить обмен как со стандартным 20-дневным сроком, так и с сокращенным сроком — 5 рабочих дней. Если доставка в стандартный срок осуществляется бесплатно, то за ускоренное оформление взимается плата в размере 700 крон. Эта плата вносится при получении нового удостоверения в кассе.Однако даже те, кто не имеет электронного ящика данных и вынужден общаться с чиновниками лично, могут записаться на прием в офис дистанционно на определенное время. Система бронирования доступна на сайтах отдельных отделений.В качестве альтернативы в Праге может быть целесообразно воспользоваться одним из офисов в соседних муниципалитетах, которые также имеют территориальное представительство в столице, например, в Черношице. Там может быть не так много людей. Вождение с просроченными правами наказывается штрафом в размере 2 000 крон на месте и 2 500 крон в рамках административного разбирательства.Источник: novinky.cz





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