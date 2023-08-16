Убийца водителя Bolt признался в содеянном, но не смог объяснить, зачем он это сделал

Он признал себя виновным в преднамеренном убийстве, за которое ему грозит от 15 до 20 лет или даже исключительный срок.





"Я думал, что если меня поймают и посадят в тюрьму, то я буду в безопасности. Я боялся, что они убьют меня, и поэтому решил, что будет лучше, если я окажусь в тюрьме", - сказал 26-летний преступник. На вопрос судьи, кто, по его мнению, хотел его убить, он ответил, что не знает. Другие части его показаний также звучали сбивчиво и бессвязно.





Днем 22 ноября в центре Праги на Штепанской улице Пашку заказал машину у случайного прохожего через приложение Bolt. В тот момент он уже намеревался убить водителя и завладеть его автомобилем. Он сел на заднее сиденье автомобиля с кухонным ножом, который предварительно наточил. Сам он доехал до улицы Бриксова в Праге 9, где напал на водителя сзади. Мужчина отбивался и пытался убежать. В ходе борьбы злоумышленник нанес ему множество ударов ножом по лицу, голове и шее и задел сонную артерию. Затем он вытащил водителя из машины и бросил его на дорогу, где тот скончался.





Затем преступник отогнал машину на автозаправочную станцию, чтобы отмыть ее от крови. Там он был задержан сотрудниками полиции, после чего суд отправил его под стражу, где он находится и по сей день.





Пашку имеет украинское гражданство, но родился в Йиглаве, где его родители занимались бизнесом. Затем семья вернулась на Украину, где Пашку окончил 11 классов школы, после чего, по его собственным словам, у него начались проблемы с наркотиками. Он рассказывал, что попал в психиатрическую больницу на три недели после того, как залез на памятник и поджег одежду. Когда его родители опять переехали в Чехию, он получил травму головы в Киеве, когда "пытался догнать грузовик". Он утверждает, что после этого не принимал наркотики. Он приехал в Чехию к родителям, но убежал из общежития, так как думал, что они его убьют. За несколько недель до совершения преступления он проник в супермаркет и с помощью банок сделал сердце и имя девушки, которую когда-то любил. Его адвокаты говорят, что ему необходимо пройти обследование, чтобы выяснить, способен ли он понять и выполнить приговор, связанный с лишением свободы.





Ранее в Праге на водителя транспортной компании Bolt напал с ножом Иржи Сасак, который также пытался завладеть его автомобилем. Он отбывает 15-летний тюремный срок за покушение на убийство, и судебные органы также обязали его пройти стационарное антиалкогольное и психиатрическое лечение. Истекающему кровью мужчине, на которого было совершено нападение, удалось скрыться с места происшествия во Вршовице, а прохожий вызвал службу спасения. Высший суд отметил тогда, что водители такси являются очень уязвимой группой. Они не могут выбирать, кого посадить в свой автомобиль, и в случае нападения имеют весьма ограниченные возможности для самозащиты: нападавшие обычно находятся позади них, они пристегнуты ремнями безопасности и должны сосредоточиться на управлении автомобилем.







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