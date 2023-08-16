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ФОТО: из-за грозы в Праге затопило Государственный оперный театр, ущерб будет значительным

Новости 420on
17 АВГУСТА 2023
09:15
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Сильный дождь, ветер и град не давали покоя пожарным вечером 16 августа в чешской столице, а также в центральной и восточной Чехии. Примерно к 22 часам они отреагировали на 170 происшествий, в основном на падение деревьев, сорванные металлические листы и затопленные подвалы. В Праге вода затопила подвалы Государственного оперного театра и главного железнодорожного вокзала. Непогода осложнила движение поездов.
Проливной дождь затопил подвальные помещения Государственной оперы, где также находится поворотный круг сцены, модернизированный в ходе реконструкции 2019 г. Пострадали репетиционные залы, хранилища декораций и коридоры, поздно вечером в среду в здание прибыли пожарные. В настоящее время руководство Национального театра, к которому относится Государственная опера, выясняет и документирует масштабы ущерба. Более подробная информация будет получена в четверг, сообщил пресс-секретарь театра Томаш Станек.

По словам Мартина Кавки, представителя пражской пожарной охраны, вода просочилась в некоторые из недавно отремонтированных помещений, и ущерб будет значительным. "Вода попала в подземелье Государственного оперного театра извне через подводящий туннель, а часть ее, вероятно, вернулась обратно через канализацию", - сказал Станек.

Ян Невола, пресс-секретарь железнодорожной администрации, сообщил потом в интервью ČT, что вода стекала по пандусу и попадала в билетный зал главного пражского вокзала, где ее пришлось откачивать. "Вода попала в магазины и кассы перевозчиков, но они работают в ограниченном режиме. Последствия в течение часа устраняли железнодорожные пожарные, служба уборки и охрана. Станция функционирует, поезда ходят", - сообщило Управление железных дорог около 20:15.

Злиховский туннель был закрыт из-за попадания воды на проезжую часть, сообщило Техническое управление коммуникаций города Праги.

В столице пожарные провели около восьмидесяти выездов. Мартин Кавка, представитель пожарной охраны, сообщил Чешскому телевидению, что вначале работы велись в основном на севере города и в центре, но постепенно они стали проводиться по всей Праге. Единое транспортное управление Праги предупредило, что работа общественного транспорта может быть ограничена.

Пожарные Центральной Чехии к 22 часам среды зарегистрировали более 70 происшествий, связанных с непогодой. Большинство происшествий произошло в Пржибраме, Бероуне, а затем и в Нимбурке.

"Большинство из них связано с поваленными деревьями, на данный момент их 51, большинство из них в Нимбурке и Пршибраме", - сообщил в среду вечером Ян Сикора, пресс-секретарь региональной пожарной службы.

Грозы также осложнили железнодорожное сообщение, в основном в Праге, Центральной и Южной Чехии. Из-за грозы не работало оборудование безопасности, например, на участке Противин-Берун. В связи с этим было временно введено альтернативное автобусное сообщение между Бржезнице и Писеком. Удар молнии также вызвал неисправность на линии Кралупы-над-Влтавой - Прага-Гостиварж. Движение междугороднего и регионального транспорта было приостановлено.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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