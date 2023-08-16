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В Праге молодой человек уехал с АЗС, не заплатив, а потом предложил полицейским 10 тысяч крон

Новости 420on
17 АВГУСТА 2023
17:30
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Его просьба была заснята патрулем на камеру и теперь ему грозит уголовное преследование за взяточничество. Он может провести в тюрьме до шести лет.
21-летний молодой человек был задержан полицией после того, как уехал с автозаправочной станции, не заплатив. У него было поддельное водительское удостоверение и он предлагал взятку сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. 

Молодой человек не заплатил за бензин уехал с автозаправочной станции в пражском районе Стодулки. Полицейские патрули немедленно получили информацию об этом, один из них заметил Volkswagen Passat и остановил машину.

Мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение и был немедленно задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. После этого 21-летний молодой человек, видимо, создал себе дополнительные проблемы, уже находясь в полицейской машине.

«По дороге в полицейский участок он предложил им взятку в размере четырехсот евро (около 10 000 крон), чтобы они отпустили его и не занимались этим делом. Однако своими действиями он только усугубил ситуацию», — сообщила Кропачова.

Источник: novinky.cz

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полиция Чехия Автомобили преступность

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