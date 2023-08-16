В Праге молодой человек уехал с АЗС, не заплатив, а потом предложил полицейским 10 тысяч крон Новости 420on 17 АВГУСТА 2023 17:30 259

Его просьба была заснята патрулем на камеру и теперь ему грозит уголовное преследование за взяточничество. Он может провести в тюрьме до шести лет.





Молодой человек не заплатил за бензин уехал с автозаправочной станции в пражском районе Стодулки. Полицейские патрули немедленно получили информацию об этом, один из них заметил Volkswagen Passat и остановил машину.



Мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение и был немедленно задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. После этого 21-летний молодой человек, видимо, создал себе дополнительные проблемы, уже находясь в полицейской машине.



«По дороге в полицейский участок он предложил им взятку в размере четырехсот евро (около 10 000 крон), чтобы они отпустили его и не занимались этим делом. Однако своими действиями он только усугубил ситуацию», — сообщила Кропачова.



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420on рекомендует: 21-летний молодой человек был задержан полицией после того, как уехал с автозаправочной станции, не заплатив. У него было поддельное водительское удостоверение и он предлагал взятку сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.Молодой человек не заплатил за бензин уехал с автозаправочной станции в пражском районе Стодулки. Полицейские патрули немедленно получили информацию об этом, один из них заметил Volkswagen Passat и остановил машину.Мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение и был немедленно задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. После этого 21-летний молодой человек, видимо, создал себе дополнительные проблемы, уже находясь в полицейской машине.«По дороге в полицейский участок он предложил им взятку в размере четырехсот евро (около 10 000 крон), чтобы они отпустили его и не занимались этим делом. Однако своими действиями он только усугубил ситуацию», — сообщила Кропачова.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR

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