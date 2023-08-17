Концерт российской певицы Анны Нетребко в Праге не состоится

Ежек заявил, что никто из организаторов не был согласен с отменой концерта, но они решили выполнить рекомендацию пражских политиков.





Помимо российского гражданства, Нетребко имеет австрийское. В прошлом она не скрывала своих симпатий к президенту России Владимиру Путину. Сейчас она находится в санкционном списке Украины. Отмена концерта была рекомендована организаторам пражскими властями, которые также проконсультировались с посольством Украины.





По словам советника по культуре Йиржи Поспишила (TOP 09), в администрации города был достигнут консенсус по поводу отмены концерта.





Ранее организатор объявил, что продано более 80% билетов. Мероприятие должно было состояться в зале Сметаны Муниципального дома. По словам представителей организатора, Нетребко не будет требовать компенсации за отмененный концерт.





Российская певица столкнулась с бойкотом своих концертов после начала войны на Украине. Она осудила войну в Украине, но отказалась дистанцироваться от президента России Владимира Путина.









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