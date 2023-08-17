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Концерт российской певицы Анны Нетребко в Праге не состоится

Новости 420on
17 АВГУСТА 2023
23:00
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Концерт российской певицы Анны Нетребко не состоится 16 октября в Муниципальном доме в Праге. Об этом сообщил в четверг Властимил Ежек, член совета директоров компании Obecní dům. Сообщается, что певица приглашает своих поклонников на концерты, которые пройдут осенью на других европейских площадках.
Ежек заявил, что никто из организаторов не был согласен с отменой концерта, но они решили выполнить рекомендацию пражских политиков.

Помимо российского гражданства, Нетребко имеет австрийское. В прошлом она не скрывала своих симпатий к президенту России Владимиру Путину. Сейчас она находится в санкционном списке Украины. Отмена концерта была рекомендована организаторам пражскими властями, которые также проконсультировались с посольством Украины.

По словам советника по культуре Йиржи Поспишила (TOP 09), в администрации города был достигнут консенсус по поводу отмены концерта.

Ранее организатор объявил, что продано более 80% билетов. Мероприятие должно было состояться в зале Сметаны Муниципального дома. По словам представителей организатора, Нетребко не будет требовать компенсации за отмененный концерт.

Российская певица столкнулась с бойкотом своих концертов после начала войны на Украине. Она осудила войну в Украине, но отказалась дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

Источник: novinky.cz

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концерт Прага Россия Чехия

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