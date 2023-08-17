Климат не восстановится даже в течение 30 лет. Министр Чехии обеспокоен

Министр окружающей среды Петра Хладик (KDU-ČSL) подчеркивает: «Изменение климата — реальность. Не важно, верим мы в это или нет, главное — подготовиться к этим изменениям. Нужно адаптировать наши ландшафты, города и общины». Визит Хладика в Чешский гидрологический институт в пражском районе Коморжаны стал платформой для обсуждения шагов, которые должны быть предприняты. Он подчеркнул, что изменения должны быть постепенными, социально оправданными и обдуманными.





«Люди должны осознавать причины и следствия», — добавил министр. Чехия, по его мнению, должна двигаться к экологически чистой энергетике и транспорту с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году. «В нашем министерстве разработан план, как адаптироваться к изменению климата», — подытожил Хладик.





Предлагаемая стратегия, которая, вероятно, включит более 320 мер, охватывает такие пункты, как утепление зданий, создание водосборных площадок, сохранение дождевой воды и посадка больше деревьев в городских условиях.





Экстремальные погодные условия участились

Последствия выбросов парниковых газов ощущаются не только в таянии ледников или лесных пожарах, но и в резких всплесках жары и грозах, с которыми Чехия столкнулась недавно. Хладик указал на возросшее количество лесных пожаров: согласно статистике, пожарные сейчас тушат в среднем 100 лесных пожаров в неделю.





Специалисты в области климата также подчёркивают учащение таких экстремальных явлений. «Мы сталкиваемся с увеличением экстремальных погодных условий, будь то мощные штормы, ливни или длительные засухи. Это создаёт сложности для нашего прогностического бюро», — сказал Марк Ридер, директор ČHMÚ. Он также добавил, что из-за этих изменений институту пришлось адаптировать свои методы, что делает задачу специалистов ещё более сложной.





Аналогичное мнение выразил и климатолог Радим Толаш. По его словам, в ближайшие 30 лет климатическая ситуация в Центральной Европе вряд ли улучшится. «Нам не стоит рассчитывать на это, особенно учитывая растущие выбросы парниковых газов и нашу недостаточную заботу о ландшафте. Учитывая инерцию климатической системы, оцененную в 20-30 лет, мы уже предопределили себя на ближайшие десятилетия своим поведением в прошлом», — отметил Толаш.















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