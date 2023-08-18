Антиукраинская акция протеста в Чехии. «Идите домой», — кричали около сотни человек. Новости 420on 20 АВГУСТА 2023 09:00 1486

Днем 19 августа через центр города Пльзень прошел несанкционированный антиукраинский и антиправительственный марш. На месте собралось около сотни человек. Полиция следила за порядком, инцидентов не произошло и около 15:30 протестующие разошлись.





Участники митинга с чешскими флагами и в сопровождении полиции прошли в 14:30 по Американскому проспекту к площади Республики. Собравшиеся скандировали лозунги «Домой!», «Мы дома!» и «Хватит! или «С нас хватит!». Примерно в 15:30 демонстранты прекратили акцию протеста перед зданием мэрии и разошлись.



Зачем пришли? «Чтобы украинцы не насиловали наших детей и убирались отсюда. Это уже слишком», — ответил Карел, пришедший с женой и коляской. На вопрос «Вы были бы здесь, даже если бы девушку изнасиловал чех?, участник митинга ответил: «Да». Давид, еще один участник акции протеста, присоединился к нему: «Чешские подростки ходят в школы или на работу, у них есть обязанности, а у украинских нет никаких обязанностей, они просто тусуются».



«Я знаю много достойных украинцев. Но у них есть привилегии, которых нет у чехов. Они отбирают деньги у пенсионеров, у матерей с детьми. Но я здесь в основном из-за правительства». — говорит еще один участник марша Зденек.



Роман Заржицкий (ANO), мэр города Пльзень, высоко оценил мирный характер мероприятия. «Я рад, что жители Пльзеня не присоединились к протесту в большей степени», — сказал Заржицкий в интервью Právo.



Он прокомментировал антиукраинский тон марша: «Нет никакой коллективной вины. Это был ужасный случай, но протест ничему бы не помог. Преступник арестован и находится под стражей в следственном изоляторе».



Преступник находится под стражей



Событие, положившее начало всей этой истории, произошло на прошлой неделе во вторник вечером в районе Дубравки. Девушка была знакома с молодым человеком, и ее выманили на прогулку к реке. Но затем насильник пошел в близлежащий лес, связал своей жертве руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. «После этого он нанес ей еще больше режущих травм и угрожал убить», — рассказала представитель полиции Михаэла Раиндлова.



Затем злоумышленник завернул несчастную в мешок, сбросил ее с обрыва в лес и покинул место преступления. Жизнь девушки, по всей видимости, спасла инсценировка ее смерти. Она сумела сама обратиться за медицинской помощью и с полученными травмами попала в больницу.



Через несколько часов после совершения преступления полиция поймала подростка. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и изнасиловании.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Демонстранты прибыли в 14.00 на главный железнодорожный вокзал Пльзеня по призывам из социальных сетей, которые стали появляться после публикации сообщений о 18-летнем украинце, который на прошлой неделе в городе сначала изнасиловал, а затем попытался убить 15-летнюю девушку. Полиция утверждает, что он не является беженцем и уже давно находится в Чехии.Участники митинга с чешскими флагами и в сопровождении полиции прошли в 14:30 по Американскому проспекту к площади Республики. Собравшиеся скандировали лозунги «Домой!», «Мы дома!» и «Хватит! или «С нас хватит!». Примерно в 15:30 демонстранты прекратили акцию протеста перед зданием мэрии и разошлись.Зачем пришли? «Чтобы украинцы не насиловали наших детей и убирались отсюда. Это уже слишком», — ответил Карел, пришедший с женой и коляской. На вопрос «Вы были бы здесь, даже если бы девушку изнасиловал чех?, участник митинга ответил: «Да». Давид, еще один участник акции протеста, присоединился к нему: «Чешские подростки ходят в школы или на работу, у них есть обязанности, а у украинских нет никаких обязанностей, они просто тусуются».«Я знаю много достойных украинцев. Но у них есть привилегии, которых нет у чехов. Они отбирают деньги у пенсионеров, у матерей с детьми. Но я здесь в основном из-за правительства». — говорит еще один участник марша Зденек.Роман Заржицкий (ANO), мэр города Пльзень, высоко оценил мирный характер мероприятия. «Я рад, что жители Пльзеня не присоединились к протесту в большей степени», — сказал Заржицкий в интервью Právo.Он прокомментировал антиукраинский тон марша: «Нет никакой коллективной вины. Это был ужасный случай, но протест ничему бы не помог. Преступник арестован и находится под стражей в следственном изоляторе».Преступник находится под стражейСобытие, положившее начало всей этой истории, произошло на прошлой неделе во вторник вечером в районе Дубравки. Девушка была знакома с молодым человеком, и ее выманили на прогулку к реке. Но затем насильник пошел в близлежащий лес, связал своей жертве руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. «После этого он нанес ей еще больше режущих травм и угрожал убить», — рассказала представитель полиции Михаэла Раиндлова.Затем злоумышленник завернул несчастную в мешок, сбросил ее с обрыва в лес и покинул место преступления. Жизнь девушки, по всей видимости, спасла инсценировка ее смерти. Она сумела сама обратиться за медицинской помощью и с полученными травмами попала в больницу.Через несколько часов после совершения преступления полиция поймала подростка. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и изнасиловании.Источник: novinky.cz



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