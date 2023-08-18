Водители должны соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. Полиция хочет изменить закон

Без закона невозможно ни проверить соблюдение безопасной дистанции, ни оштрафовать нарушителей. О несоблюдении безопасной дистанции можно будет с уверенностью говорить только в случае аварии.





Определение безопасной дистанции в законе означает, что водитель должен соблюдать достаточную дистанцию, чтобы успеть среагировать на замедление или остановку впереди идущего транспортного средства.





В одном из рабочих вариантов поправки расстояние уже было определено в метрах. В проекте говорилось, что при скорости восемьдесят километров в час перед автомобилем должно быть тридцать метров. Однако министерство транспорта решило пойти по превентивному пути.





"Мы решили обозначить безопасную дистанцию на отдельных участках автомагистралей с помощью горизонтальной и вертикальной дорожной разметки. Принцип очень прост. На дороге между моим автомобилем и автомобилем, идущим впереди меня, всегда должно быть видно как минимум две стрелки", - говорит Филип Медельский, пресс-секретарь Министерства транспорта.





Однако полиция придерживается иной точки зрения. Директор дорожной полиции Иржи Злы настаивает на точном определении, основанном либо на расстоянии, либо на времени, как это делается в других европейских странах.





"В качестве меры предосторожности, конечно, рекомендуется соблюдать безопасный интервал в две или три секунды", - говорит директор Злы, но при этом напоминает, что без спецификации его подчиненные не могут проконтролировать подобное правонарушение и оштрафовать водителя.





Поэтому полиция в сотрудничестве с платформой Vize Zero, которая стремится снизить аварийность в Чехии до минимума, пытается контролировать водителей с помощью беспилотников со специальным программным обеспечением.





"Таким образом, в случае обнаружения опасной дистанции они просто предупреждают водителя о возможных последствиях", - говорит Злы.





Зарубежный опыт





В немецком дорожном законодательстве безопасная дистанция определяется примерно так же, как и у нас, но проверять ее может полиция.





"Безопасным считается время в две секунды, чтобы оказаться на одном месте с впереди идущим автомобилем. То есть, проще говоря, скорость, деленная на два, - объясняет эксперт по дорожному движению Игорь Сирота из Центрального автомобильного клуба.





Например, при скорости 100 км/ч безопасная дистанция для водителя должна составлять 50 метров. Немецкие полицейские используют специальные датчики освещенности на дорогах или устройства, установленные непосредственно в их автомобилях.





Правило двух секунд должно соблюдаться и на австрийских автобанах, которые они проверяют с помощью видеокамер.











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