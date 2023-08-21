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Украинца, обвиняемого в убийстве цыганского юноши, освободили из-под стражи

Новости 420on
22 АВГУСТА 2023
07:00
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Мужчина, подозреваемый в убийстве цыганского юноши у плотины в Брно в середине июня, покинул следственный изолятор. Областной суд Брно на закрытом заседании принял решение, что дальнейшее пребывание мужчины под стражей не является необходимым. У судьи были сомнения в юридической квалификации дела, а именно в том, что мужчина подозревается в убийстве.
Хинек Олма, пресс-секретарь региональной прокуратуры Брно, подтвердил эту информацию.
 
 «Единственное, что можно сказать по этому делу, — это то, что суд действительно вынес решение в закрытом режиме и человек был освобожден из-под стражи», — сказал Олма, добавив, что пока не может сообщить более подробную информацию. По данным СМИ, суд выразил сомнение в том, что события на плотине развивались так, как утверждается в обвинении.
 
 Инцидент произошел вечером в субботу, 10 июня, возле трамвайной остановки на дамбе в Брно. В это время десятки тысяч людей направлялись на популярный фестиваль фейерверков. Конфликт между 37-летним мужчиной украинского происхождения и цыганской молодежью возник во время поездки на трамвае.
 
 Цыган предупредили, чтобы они не шумели. После выхода из трамвая спор перекинулся на территорию возле остановки. Вскоре цыганский юноша был смертельно ранен на месте, а его друг отделался более легким ножевым ранением.
 
 Предполагаемый преступник сразу же попал в руки вызванных полицейских и впоследствии был задержан по обвинению в убийстве.
 
 Трагический конфликт беспрецедентно накалил страсти, особенно в цыганской общине. Вскоре после гибели молодого человека на украинцев было совершено нападение в центре Брно, а социальные сети бурлили гневом, который, к счастью, не вылился в физические столкновения.
 
 «Проверенная» информация о том, как происходил конфликт, кто и в каком количестве нападал, и даже видеоролик появились в социальных сетях. Утверждалось, что на нем запечатлена драка со смертельным исходом. Но, как быстро выяснилось, это была съемка совсем другого конфликта.
 
 

Источник: novinky.cz


цыгане убийство суды Чехия украинцы

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