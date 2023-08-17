По данным IOM, десятая часть беженцев в Чехии скоро вернется в Украину

Опрос был проведен в рамках проекта «Матрица отслеживания перемещений» (DTM), запущенного IOM в Чехии в июне прошлого года. Цель проекта — узнать о намерениях и потребностях перемещенных лиц. Специализированные оперативные сотрудники проводили интервью в различных местах: центрах помощи, благотворительных организациях, офисах и местах временного проживания. В исследование были включены данные от 1 706 взрослых респондентов из различных регионов, за исключением Злинского края, что делает полученные результаты репрезентативными для большинства регионов.



Три четверти опрошенных прожили вдали от своего дома более девяти месяцев. Во втором квартале текущего года 66% опрошенных выразили надежду на возвращение домой. В прошлом году этот показатель был выше — 75%.



Согласно исследованию, 10% беженцев выразили желание вернуться на прежнее место жительства в ближайшем будущем. Также стоит отметить, что некоторое количество людей ищет альтернативы: 1% хочет переехать в другую часть Украины, 2% рассматривают возможность переезда по Чехии, и 3% рассматривают вариант переезда в другую страну. Тем не менее большинство, или 75% опрошенных, на данный момент не планируют никаких перемещений.



С учетом этих данных правительство рассматривает шестую поправку к закону Lex Ukraina, предлагая программу поддержки беженцев, желающих вернуться на родину добровольно.



Для значительной доли беженцев, стремящихся вернуться на родину в ближайшее время, основной причиной становится стабилизация ситуации в Украине. Практически столько же людей мотивирует желание воссоединиться с семьями. Отсутствие жилья или невозможность его арендовать является серьезным фактором для четверти респондентов. Кроме того, каждый восьмой указывает на проблемы с дискриминацией. Мужчины и женщины, однако, имеют разные приоритеты: мужчины чаще называют улучшение обстановки на родине, отсутствие жилья и дискриминацию, в то время как для женщин ключевым моментом является семья.



Ожидания тех, кто планирует возвращение, весьма практичны. Большинству из них потребуется финансовая поддержка, помощь в трудоустройстве и поиск жилья. Кроме того, многие подчеркивают важность образования для детей, стартовой поддержки в бизнесе и доступа к транспорту. Значительная часть опрошенных или не определились с потребностями, или утверждают, что им никакой помощи не потребуется.



Те беженцы, кто рассматривает варианты переезда из Чехии, но не в Украину, чаще всего обращают взгляд на Германию. Также популярными направлениями являются Канада, Польша и Испания. Ключевыми причинами желания переезда становятся возможности трудоустройства, наличие друзей и родственников. В Чехии предпочтительными направлениями являются Прага и Пльзень.



Чешское правительство в ответ на текущую ситуацию разрабатывает специализированную программу для поддержки добровольного возвращения украинских беженцев. Эта программа будет включать в себя различные виды помощи, а также компенсацию некоторых расходов.



На сегодняшний день в Чехии проживает 362 600 украинских беженцев, имеющих визы защиты. Большая часть из них — это женщины и дети. Однако, несмотря на все инициативы, Верховный комиссар ООН по делам беженцев призывает страны не принуждать людей к возвращению. По его словам, ситуация в Украине все еще требует большого объема гуманитарной помощи, и массовое возвращение на данный момент может оказаться преждевременным.

















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