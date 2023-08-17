По данным IOM, десятая часть беженцев в Чехии скоро вернется в Украину
22 АВГУСТА 2023
17:30
728
По последним исследованиям Международной организации по миграции (IOM), около 10% беженцев планируют вернуться в Украину в ближайшем будущем.
Опрос был проведен в рамках проекта «Матрица отслеживания перемещений» (DTM), запущенного IOM в Чехии в июне прошлого года. Цель проекта — узнать о намерениях и потребностях перемещенных лиц. Специализированные оперативные сотрудники проводили интервью в различных местах: центрах помощи, благотворительных организациях, офисах и местах временного проживания. В исследование были включены данные от 1 706 взрослых респондентов из различных регионов, за исключением Злинского края, что делает полученные результаты репрезентативными для большинства регионов.
Три четверти опрошенных прожили вдали от своего дома более девяти месяцев. Во втором квартале текущего года 66% опрошенных выразили надежду на возвращение домой. В прошлом году этот показатель был выше — 75%.
Согласно исследованию, 10% беженцев выразили желание вернуться на прежнее место жительства в ближайшем будущем. Также стоит отметить, что некоторое количество людей ищет альтернативы: 1% хочет переехать в другую часть Украины, 2% рассматривают возможность переезда по Чехии, и 3% рассматривают вариант переезда в другую страну. Тем не менее большинство, или 75% опрошенных, на данный момент не планируют никаких перемещений.
С учетом этих данных правительство рассматривает шестую поправку к закону Lex Ukraina, предлагая программу поддержки беженцев, желающих вернуться на родину добровольно.
Для значительной доли беженцев, стремящихся вернуться на родину в ближайшее время, основной причиной становится стабилизация ситуации в Украине. Практически столько же людей мотивирует желание воссоединиться с семьями. Отсутствие жилья или невозможность его арендовать является серьезным фактором для четверти респондентов. Кроме того, каждый восьмой указывает на проблемы с дискриминацией. Мужчины и женщины, однако, имеют разные приоритеты: мужчины чаще называют улучшение обстановки на родине, отсутствие жилья и дискриминацию, в то время как для женщин ключевым моментом является семья.
Ожидания тех, кто планирует возвращение, весьма практичны. Большинству из них потребуется финансовая поддержка, помощь в трудоустройстве и поиск жилья. Кроме того, многие подчеркивают важность образования для детей, стартовой поддержки в бизнесе и доступа к транспорту. Значительная часть опрошенных или не определились с потребностями, или утверждают, что им никакой помощи не потребуется.
Те беженцы, кто рассматривает варианты переезда из Чехии, но не в Украину, чаще всего обращают взгляд на Германию. Также популярными направлениями являются Канада, Польша и Испания. Ключевыми причинами желания переезда становятся возможности трудоустройства, наличие друзей и родственников. В Чехии предпочтительными направлениями являются Прага и Пльзень.
Чешское правительство в ответ на текущую ситуацию разрабатывает специализированную программу для поддержки добровольного возвращения украинских беженцев. Эта программа будет включать в себя различные виды помощи, а также компенсацию некоторых расходов.
На сегодняшний день в Чехии проживает 362 600 украинских беженцев, имеющих визы защиты. Большая часть из них — это женщины и дети. Однако, несмотря на все инициативы, Верховный комиссар ООН по делам беженцев призывает страны не принуждать людей к возвращению. По его словам, ситуация в Украине все еще требует большого объема гуманитарной помощи, и массовое возвращение на данный момент может оказаться преждевременным.
Три четверти опрошенных прожили вдали от своего дома более девяти месяцев. Во втором квартале текущего года 66% опрошенных выразили надежду на возвращение домой. В прошлом году этот показатель был выше — 75%.
Согласно исследованию, 10% беженцев выразили желание вернуться на прежнее место жительства в ближайшем будущем. Также стоит отметить, что некоторое количество людей ищет альтернативы: 1% хочет переехать в другую часть Украины, 2% рассматривают возможность переезда по Чехии, и 3% рассматривают вариант переезда в другую страну. Тем не менее большинство, или 75% опрошенных, на данный момент не планируют никаких перемещений.
С учетом этих данных правительство рассматривает шестую поправку к закону Lex Ukraina, предлагая программу поддержки беженцев, желающих вернуться на родину добровольно.
Для значительной доли беженцев, стремящихся вернуться на родину в ближайшее время, основной причиной становится стабилизация ситуации в Украине. Практически столько же людей мотивирует желание воссоединиться с семьями. Отсутствие жилья или невозможность его арендовать является серьезным фактором для четверти респондентов. Кроме того, каждый восьмой указывает на проблемы с дискриминацией. Мужчины и женщины, однако, имеют разные приоритеты: мужчины чаще называют улучшение обстановки на родине, отсутствие жилья и дискриминацию, в то время как для женщин ключевым моментом является семья.
Ожидания тех, кто планирует возвращение, весьма практичны. Большинству из них потребуется финансовая поддержка, помощь в трудоустройстве и поиск жилья. Кроме того, многие подчеркивают важность образования для детей, стартовой поддержки в бизнесе и доступа к транспорту. Значительная часть опрошенных или не определились с потребностями, или утверждают, что им никакой помощи не потребуется.
Те беженцы, кто рассматривает варианты переезда из Чехии, но не в Украину, чаще всего обращают взгляд на Германию. Также популярными направлениями являются Канада, Польша и Испания. Ключевыми причинами желания переезда становятся возможности трудоустройства, наличие друзей и родственников. В Чехии предпочтительными направлениями являются Прага и Пльзень.
Чешское правительство в ответ на текущую ситуацию разрабатывает специализированную программу для поддержки добровольного возвращения украинских беженцев. Эта программа будет включать в себя различные виды помощи, а также компенсацию некоторых расходов.
На сегодняшний день в Чехии проживает 362 600 украинских беженцев, имеющих визы защиты. Большая часть из них — это женщины и дети. Однако, несмотря на все инициативы, Верховный комиссар ООН по делам беженцев призывает страны не принуждать людей к возвращению. По его словам, ситуация в Украине все еще требует большого объема гуманитарной помощи, и массовое возвращение на данный момент может оказаться преждевременным.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22 АВГУСТА 2023
07:00
1649
20 АВГУСТА 2023
18:00
2764
20 АВГУСТА 2023
09:00
3105
17 АВГУСТА 2023
20:00
6643
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22 АВГУСТА 2023
20:10
1001
22 АВГУСТА 2023
19:00
581
22 АВГУСТА 2023
16:00
866
22 АВГУСТА 2023
14:30
1214
22 АВГУСТА 2023
13:00
526
22 АВГУСТА 2023
12:00
1838
22 АВГУСТА 2023
11:00
760
22 АВГУСТА 2023
10:21
77309
22 АВГУСТА 2023
09:00
2190
22 АВГУСТА 2023
07:00
1649
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.