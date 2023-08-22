Сообщения о нападениях на украинцев в Чехии — лишь верхушка айсберга

— С момента основания вашей организации в 2009 году и до начала войны в Украине было немного обращений от украинцев. Как изменилась ситуация сейчас?





— До начала конфликта у нас было всего два украинских клиента. В прошлом году их число возросло до сорока. Видим рост числа обращений из-за насилия, связанного с украинской идентичностью.





— Наблюдаете ли вы какие-либо изменения в этом году?





— В прошлом году мы заметили изменение тенденции. Сначала на передний план вышли нападения на лиц русской национальности, затем ситуация изменилась, и нападения стали совершаться против украинцев. Это продолжается и в этом году. Мы столкнулись не только с вербальными атаками, но и с физическим насилием, а также с нападениями на имущество и угрозами.





— Насколько часто нападения происходят в реальной жизни, а не в интернете?





— Это сложно оценить. Те инциденты, о которых мы знаем, лишь вершина айсберга. На данный момент большинство сообщений поступает о происшествиях в реальной жизни. Однако в интернете, особенно в комментариях на новостных сайтах, мы видим массу оскорблений. Многие из них до нас просто не доходят. Наши ресурсы позволяют отслеживать лишь часть из них. Было бы полезно увидеть статистику от полицейских органов, но они, к сожалению, не предоставляют данных по национальному признаку.





— Кто чаще становится жертвой насилия: мужчины, женщины или дети?





— В большинстве случаев, подпадающих под уголовное право, это взрослые. Среди наших клиентов примерно равное количество мужчин и женщин. Конечно, есть случаи насилия в отношении детей, часто совершаемые их сверстниками. О многих таких инцидентах мы узнаем только тогда, когда к нам обращается семья или инцидент освещается в СМИ.





— Случай словесного оскорбления чешскими школьниками украинской одноклассницы вызвал общественный резонанс. Возросло ли число случаев травли украинских детей в учебных заведениях?





— Мы не располагаем исчерпывающей информацией по этому вопросу, и сомневаюсь, что она будет доступна. Многое зависит от готовности семей обращаться за помощью. Прежде всего, школам следует активнее выявлять и противодействовать подобным проявлениям агрессии, при этом сотрудничать с профессионалами в этой области.





— В последнее время усилились противостояния между цыганами и украинцами. Это временный конфликт или ситуация может усугубиться?





— В Чехии можно отметить рост радикализации, который касается всех слоев общества. Нельзя утверждать, что цыгане более подвержены радикализации по сравнению с другими группами. Несмотря на это, между цыганами и украинцами действительно наблюдается напряженность, причины которой могут быть разнообразными.





Чехия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года. Поправка к закону «Лекс Украина» уже была представлена на рассмотрение. Авторы предложения считают, что текущая ситуация в Украине не позволяет рассчитывать на скорое возвращение этих людей на родину. Решение о продлении ожидается от Европейского союза в октябре. Чехия уже предоставила временную защиту приблизительно полумиллиону беженцев из Украины.





Согласно отчету криминальной полиции за прошлый год, украинцы не совершают больше преступлений в Чехии, чем представители других национальностей. Например, доля украинцев, совершивших преступления в прошлом году, составила 0,4%, в то время как для граждан Словакии этот показатель равен 2,19%, для Польши — 2,93%, для Германии — 0,89%.





— Как государственные органы относятся к украинцам и сталкиваются ли они с дискриминацией?





— Мы не имеем данных о прямой дискриминации украинских беженцев со стороны государства. Однако особое внимание следует уделить ситуациям, когда беженцы являются представителями нескольких меньшинств, которые исторически сталкиваются с дискриминацией в нашей стране. Примером могут служить украинские цыгане, которые приехали в нашу страну в качестве беженцев. Они сталкивались с проблемами как на этапе получения временной защиты, так и в процессе пребывания, например, в тяжелых условиях на вокзалах Праги или Брно. Таким образом, можно говорить о предвзятом подходе со стороны некоторых государственных структур.





— Могли бы вы рассказать о положительном опыте вашей организации?





— Большая часть дел, которые приходят к нам, завершаются успешно в юридическом плане. Например, недавно суд признал виновным мужчину, напавшего на украинскую пару и повредившего их авто. Правонарушитель был наказан, а потерпевшие получили компенсацию. Однако даже после таких юридических побед жертвам часто приходится проходить долгий путь восстановления, так как они испытали психологические и физические травмы.





—Как нам улучшить взаимоотношения и отношение к друг другу?





— Считаю ключевым не выставлять себя в роли судьи, и не делать выводы о личности на основе внешних характеристик. Важно оценивать по действиям, а не по слухам или стереотипам. Исключение дезинформации и осознанное потребление информации также поможет создать более гармоничное общество.





Об организации:

In Iustitia специализируется на проблематике насилия из-за предвзятости и работает в этой сфере с 2009 года. У них функционирует консультационный центр «Юстина», который помогает людям, столкнувшимся с насилием на почве предубеждений. Консультационная линия 800 922 922 предоставляет бесплатную помощь всем нуждающимся.



















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