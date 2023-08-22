Чехия ужесточила правила выплаты пособий беженцам и сэкономила средства

В июне текущего года объем государственных расходов на гуманитарную помощь, субсидии домохозяйствам, в которых проживают украинцы, и жилье для экстренных случаев достигал 1,7 млрд чешских крон. Однако уже в июле этот показатель уменьшился до 1,1 млрд крон. Этот спад объясняется введением в июле пятой поправки к закону Lex Ukraine, пересматривающей размеры пособий.





Теперь лишь уязвимые категории лиц, имеющих временную защиту, сохраняют право на оплачиваемое временное жилье после полугода пребывания в стране. Гуманитарное пособие теперь зависит от всех доходов заявителя. Кроме того, пособие солидарности было включено в гуманитарное.





Так, в июне на пособие солидарности было направлено 164,2 млн чешских крон, в июле такие выплаты не проводились. Расходы на предоставление жилья в июле уменьшились на 34 млн крон по сравнению с июнем. Несмотря на это, снижение расходов на жилье заняло больше времени из-за сложности процесса компенсации регионам.





Данные пожарной службы, контролирующей аварийное жилье, отражают снижение числа размещенных людей с 66 000 в конце июня до 40 000 в конце июля. При этом значительное сокращение наблюдается в выплате гуманитарных пособий. За июль их было выплачено на сумму 382 млн крон, что говорит о сокращении числа получателей на 70 000 человек и экономии в 417 млн крон.





Однако из Министерства труда и социальных дел сообщили, что из-за изменений в законодательстве часть пособий за июль была выплачена только в августе. Этот факт не учтен в статистике, и по словам представителя министерства Якуба Аугусты, «цифры за август могут оказаться выше». Пересмотр условий гуманитарных пособий был завершен только 24 июля.





Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка связывает снижение поддержки беженцев с изменениями в программе Lex Ukraine V. Он отмечает, что многие украинцы либо покинули Чехию, вернувшись на родину, либо успешно интегрировались на рынке труда. «Я буду внимательно следить за ситуацией в августе и сентябре. Если человек проживает в Чехии уже полтора года, наша поддержка может измениться», — сказал Юречка.





Работники социальных служб подтверждают проблемы в выплате пособий. Магда Фальтова из Ассоциации по интеграции и миграции упоминает трудности с документацией и языковые проблемы. «Многие заявители сталкиваются с проблемами при заполнении документов, особенно из-за языковых тонкостей», — отмечает Фальтова.





Зузана Рамайзлова из организации Člověk v tísni говорит о рассинхронизации между различными государственными службами и сложностях получения пособий. Она также подчеркивает, что многие пожилые люди испытывают трудности с электронной подачей заявления. «Многие оказались в худшем финансовом положении после изменений условий выплаты пособий. Мы видим повышенный спрос на продовольственную помощь и помощь в трудоустройстве», — добавляет Рамайзлова.









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