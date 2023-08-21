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Два человека пострадали в столкновении трамваев в Праге

Анастасия Князева
24 АВГУСТА 2023
11:21
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Сегодня утром в центре Праги на остановке Modřanská rokle два трамвая столкнулись. Водитель одного из них был помещен в искусственную кому, а среди пассажиров зарегистрирована одна травма.
По сообщению пожарных и спасателей, инцидент произошел в 06:45. В момент аварии в трамвае находились десять человек. Водитель, получивший наиболее серьезные травмы, был осторожно извлечен из салона службами экстренного реагирования. «На данный момент женщина-водитель находится в состоянии искусственной комы, и мы обеспечиваем стабильность дыхания. Еще один пострадавший, пассажир, имеет травму спины, но при сознании», — уточнили в службе спасения.

Представитель полиции Праги, Рихард Хрдина, заявил, что детали произошедшего и причины аварии в настоящее время выясняются.

Из-за происшествия движение трамваев по участку между Nádraží Braník и Libuš было приостановлено на несколько часов, вызвав перебои в работе маршрутов 3, 17, 21 и 27. Около 09:00 движение в основном было восстановлено, хотя некоторые ограничения по маршруту 21 сохранились из-за аварийного трамвая на повороте Левского.



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трамвай Прага

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