В Пльзенском крае проживает больше всего украинских беженцев. «Их поведение не всегда соответствует нормам», — говорит губернатор

Однако губернатор Пльзеня Рудольф Шпотак из Партии Пиратов утверждает, что ситуация не является критической. Он признает, что украинцы иногда проявляют поведение, не всегда соответствующее местным нормам:





«Я не уверен, возникнет ли явная напряженность в Пльзеньском регионе. Конечно, печальное событие, произошедшее здесь, вызвало недовольство у небольшой части общества, что нашло свое выражение в мирном марше в выходные. Однако я не считаю, что это выражение недовольства имеет большой масштаб. Бывает, мэры проводят встречи, чтобы решать мелкие ситуации, связанные с не полностью соответствующим поведением украинцев нашей культурной жизни. Несмотря на то, что иногда они проявляют более громкое поведение и веселятся, они стремятся подчиняться нашим законам, указам и правилам так же, как и чешские граждане.»





Возможно ли, что это связано с тем, что центры поддержки беженцев в Пльзене и Праге были самыми переполненными во всей стране?

Безусловно, да. В Пльзенском регионе на душу населения проживает самое большое количество украинских беженцев, что создает более высокую концентрацию, особенно здесь, в Пльзене. Следовательно, вероятность возникновения подобных мелких инцидентов здесь намного выше, чем в регионах с более низкой плотностью населения беженцев.





Однако вы считаете эти инциденты критическими?

Конечно, нет. Я считаю важным подчеркнуть, что мы не должны налагать коллективную вину за действия отдельных лиц. Если кто-то совершает преступление, не следует обвинять в этом всю общину беженцев. Точно так же, как если другой гражданин совершает правонарушение, это не делает всех его соотечественников виновными. Поэтому я считаю, что такое отношение к ситуации является наиболее справедливым.





Вы принимаете какие-либо меры для улучшения текущей ситуации? Есть ли опасения о возможной цепной реакции?

На данный момент мы не видим признаков цепной реакции. Если такие ситуации и возникают, то это обычная практика в XXI веке, связанная в основном с социальными сетями. Полиция тщательно следит за этим, чтобы не допускать нарушений закона в этой области. В частности, в Пльзене, где проживает множество украинских беженцев, работают сотрудники местной полиции, которые помогают украинским беженцам понимать местные правила и постановления. В большинстве случаев это связано с недопониманием, так как украинцы привыкли к другим правилам, применяемым в их родной стране.





Удается ли переселять украинцев из временных общежитий в более постоянное жилье?

Безусловно. Из 6 тысяч украинских беженцев осталось около 1,5 тысячи человек, которым мы предоставляем жилье. Многие из них начали оплачивать свое проживание и находят работу здесь. У нас самое большое количество работающих украинских беженцев не только на душу населения, но и в абсолютных числах.





Приблизительно 15,5 тысяч человек из 100 тысяч — самый высокий показатель во всех регионах. Что касается постоянного жилья, украинские беженцы сталкиваются с теми же сложностями, что и чешские граждане, такими как доступ к врачам различных специальностей и жилью.















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