В Пльзенском крае проживает больше всего украинских беженцев. «Их поведение не всегда соответствует нормам», — говорит губернатор
24 АВГУСТА 2023
23:00
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В Пльзенском крае проживает наибольшее количество украинских беженцев на душу населения в Чешской Республике. В последнее время произошло несколько инцидентов, вызвавших бурные эмоции у местных жителей. Среди них — нападение на двух женщин украинского происхождения в городе Пласы и изнасилование 15-летней девочки украинским юношей в Пльзене. Десятки участников субботней демонстрации в Пльзене выступили против украинских беженцев.
Однако губернатор Пльзеня Рудольф Шпотак из Партии Пиратов утверждает, что ситуация не является критической. Он признает, что украинцы иногда проявляют поведение, не всегда соответствующее местным нормам:
«Я не уверен, возникнет ли явная напряженность в Пльзеньском регионе. Конечно, печальное событие, произошедшее здесь, вызвало недовольство у небольшой части общества, что нашло свое выражение в мирном марше в выходные. Однако я не считаю, что это выражение недовольства имеет большой масштаб. Бывает, мэры проводят встречи, чтобы решать мелкие ситуации, связанные с не полностью соответствующим поведением украинцев нашей культурной жизни. Несмотря на то, что иногда они проявляют более громкое поведение и веселятся, они стремятся подчиняться нашим законам, указам и правилам так же, как и чешские граждане.»
Возможно ли, что это связано с тем, что центры поддержки беженцев в Пльзене и Праге были самыми переполненными во всей стране?
Безусловно, да. В Пльзенском регионе на душу населения проживает самое большое количество украинских беженцев, что создает более высокую концентрацию, особенно здесь, в Пльзене. Следовательно, вероятность возникновения подобных мелких инцидентов здесь намного выше, чем в регионах с более низкой плотностью населения беженцев.
Однако вы считаете эти инциденты критическими?
Конечно, нет. Я считаю важным подчеркнуть, что мы не должны налагать коллективную вину за действия отдельных лиц. Если кто-то совершает преступление, не следует обвинять в этом всю общину беженцев. Точно так же, как если другой гражданин совершает правонарушение, это не делает всех его соотечественников виновными. Поэтому я считаю, что такое отношение к ситуации является наиболее справедливым.
Вы принимаете какие-либо меры для улучшения текущей ситуации? Есть ли опасения о возможной цепной реакции?
На данный момент мы не видим признаков цепной реакции. Если такие ситуации и возникают, то это обычная практика в XXI веке, связанная в основном с социальными сетями. Полиция тщательно следит за этим, чтобы не допускать нарушений закона в этой области. В частности, в Пльзене, где проживает множество украинских беженцев, работают сотрудники местной полиции, которые помогают украинским беженцам понимать местные правила и постановления. В большинстве случаев это связано с недопониманием, так как украинцы привыкли к другим правилам, применяемым в их родной стране.
Удается ли переселять украинцев из временных общежитий в более постоянное жилье?
Безусловно. Из 6 тысяч украинских беженцев осталось около 1,5 тысячи человек, которым мы предоставляем жилье. Многие из них начали оплачивать свое проживание и находят работу здесь. У нас самое большое количество работающих украинских беженцев не только на душу населения, но и в абсолютных числах.
Приблизительно 15,5 тысяч человек из 100 тысяч — самый высокий показатель во всех регионах. Что касается постоянного жилья, украинские беженцы сталкиваются с теми же сложностями, что и чешские граждане, такими как доступ к врачам различных специальностей и жилью.
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