В Чехии в этом году выросло число случаев домашнего насилия и убийств по личным мотивам Новости 420on 25 АВГУСТА 2023 07:00 325

В прошлом году полиция зарегистрировала 430 случаев жестокого обращения с лицами, проживающими вместе, а в первом полугодии этого года — 274. «Это вершина айсберга», — говорит эксперт.





Принятие или непринятие так называемой Стамбульской конвенции, по мнению правительства, не повлияет на выполнение плана действий, но даст более мощные инструменты для решения этой проблемы.



«В прошлом году полиция зафиксировала рост всех преступлений, связанных с домашним и сексуальным насилием», — сказала Клара Шимачкова Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека. По ее словам, данные полиции за первое полугодие свидетельствуют о росте числа таких случаев и в этом году.



«Это случаи, о которых система каким-то образом узнала и успела зарегистрировать. Это вершина айсберга», — добавила она. По оценкам экспертов, регистрируется примерно каждый пятый случай серьезного домашнего насилия и каждое двадцатое изнасилование.



Бранислава Марванова Варгова, председатель Комитета по предотвращению домашнего насилия и насилия в отношении женщин, говорит, что отголоски эпидемии ковида до сих пор ощущаются.



«В самый тяжелый период изоляции мы наблюдали рост, но динамика была несколько иной. Мы знаем, что насилие происходит непрерывно», — сказала она. По ее словам, ранее зарегистрированные случаи часто представляли собой серию насильственных действий, начавшихся еще до пандемии ковид-19.



Число убийств растет



«Число убийств, связанных с личными отношениями, также растет. Только за первое полугодие этого года их было 42», — сказал комиссар.



«В последние два-три года участились случаи убийства женщин и детей с последующим самоубийством агрессора», — добавила Варгова. По ее словам, в таких случаях агрессор часто угрожает самоубийством раньше, что повышает риск будущего убийства. «Это не происходит внезапно», — добавила она.



В прошлом году в полицию поступило 880 заявлений об изнасилованиях, а в первой половине этого года — 535.



«Количество зарегистрированных изнасилований растет с 2021 года. Это не обязательно означает рост числа этих преступлений, но означает рост доверия к работе полиции и судов, их способности раскрывать эти преступления. Это связано с большей готовностью сообщать об изнасилованиях», — говорится в пресс-релизе ведомства.



Число случаев жестокого обращения и опасного преследования, напротив, снижается с 2011 года.



Утвержденный правительством план действий направлен на профилактику и обеспечение доступа к услугам для жертв и лиц, совершивших насилие. «По-прежнему не хватает специализированных служб, достаточной подготовки специалистов различных профессий или большего внимания к профилактике», — отметил уполномоченный.



Например, он предполагает обеспечить работу бесплатной телефонной линии и усилить другие службы для жертв или доступность услуг для лиц, совершивших насилие. Эксперты считают большой проблемой то, что план действий не предусматривает постоянного финансирования



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Увеличилось также число изнасилований и убийств на почве личных отношений. Об этом представители правительства заявили на пресс-конференции, посвященной представлению плана действий по предотвращению насилия в семье и на гендерной почве на 2023-2026 годы.Принятие или непринятие так называемой Стамбульской конвенции, по мнению правительства, не повлияет на выполнение плана действий, но даст более мощные инструменты для решения этой проблемы.«В прошлом году полиция зафиксировала рост всех преступлений, связанных с домашним и сексуальным насилием», — сказала Клара Шимачкова Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека. По ее словам, данные полиции за первое полугодие свидетельствуют о росте числа таких случаев и в этом году.«Это случаи, о которых система каким-то образом узнала и успела зарегистрировать. Это вершина айсберга», — добавила она. По оценкам экспертов, регистрируется примерно каждый пятый случай серьезного домашнего насилия и каждое двадцатое изнасилование.Бранислава Марванова Варгова, председатель Комитета по предотвращению домашнего насилия и насилия в отношении женщин, говорит, что отголоски эпидемии ковида до сих пор ощущаются.«В самый тяжелый период изоляции мы наблюдали рост, но динамика была несколько иной. Мы знаем, что насилие происходит непрерывно», — сказала она. По ее словам, ранее зарегистрированные случаи часто представляли собой серию насильственных действий, начавшихся еще до пандемии ковид-19.Число убийств растет«Число убийств, связанных с личными отношениями, также растет. Только за первое полугодие этого года их было 42», — сказал комиссар.«В последние два-три года участились случаи убийства женщин и детей с последующим самоубийством агрессора», — добавила Варгова. По ее словам, в таких случаях агрессор часто угрожает самоубийством раньше, что повышает риск будущего убийства. «Это не происходит внезапно», — добавила она.В прошлом году в полицию поступило 880 заявлений об изнасилованиях, а в первой половине этого года — 535.«Количество зарегистрированных изнасилований растет с 2021 года. Это не обязательно означает рост числа этих преступлений, но означает рост доверия к работе полиции и судов, их способности раскрывать эти преступления. Это связано с большей готовностью сообщать об изнасилованиях», — говорится в пресс-релизе ведомства.Число случаев жестокого обращения и опасного преследования, напротив, снижается с 2011 года.Утвержденный правительством план действий направлен на профилактику и обеспечение доступа к услугам для жертв и лиц, совершивших насилие. «По-прежнему не хватает специализированных служб, достаточной подготовки специалистов различных профессий или большего внимания к профилактике», — отметил уполномоченный.Например, он предполагает обеспечить работу бесплатной телефонной линии и усилить другие службы для жертв или доступность услуг для лиц, совершивших насилие. Эксперты считают большой проблемой то, что план действий не предусматривает постоянного финансированияИсточник: irozhlas.cz

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