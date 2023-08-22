В Пражском зоопарке санинспекторы выписали штрафы на 14 000 крон
25 АВГУСТА 2023
22:00
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В результате проверки объектов общественного питания в Пражском зоопарке, сотрудники Гигиенической станции столицы обнаружили недостатки в нескольких заведениях. Нарушения касались соблюдения правил производственной санитарии и температурного режима горячих блюд. В результате, шесть из семнадцати проверенных заведений были оштрафованы на общую сумму 14 000 крон.
В ходе проверок, инспекторы проверяли такие аспекты, как наличие необходимого оборудования, соблюдение температурных режимов, сроков годности, маркировку, описание аллергенов, соблюдение гигиенических норм и утилизацию отходов.
Важно отметить, пункты питания в Пражском зоопарке управляются частными компаниями на основании договоров аренды или лизинга. Заведения, предоставляющие общепит, выбираются на основе тендеров и должны соответствовать высоким стандартам, подтвержденным референтными учреждениями.
Зоопарк заявил, что внимательно следит за качеством работы заведений, оценивая чистоту помещений, поведение персонала, разнообразие меню и другие аспекты. Для оценки качества обслуживания и питания используются отзывы сотрудников зоопарка и услуги профессиональных компаний, которые проводят тайные покупки и оценивают обслуживание.
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