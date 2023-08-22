В Пражском зоопарке санинспекторы выписали штрафы на 14 000 крон

В ходе проверок, инспекторы проверяли такие аспекты, как наличие необходимого оборудования, соблюдение температурных режимов, сроков годности, маркировку, описание аллергенов, соблюдение гигиенических норм и утилизацию отходов.





Важно отметить, пункты питания в Пражском зоопарке управляются частными компаниями на основании договоров аренды или лизинга. Заведения, предоставляющие общепит, выбираются на основе тендеров и должны соответствовать высоким стандартам, подтвержденным референтными учреждениями.





Зоопарк заявил, что внимательно следит за качеством работы заведений, оценивая чистоту помещений, поведение персонала, разнообразие меню и другие аспекты. Для оценки качества обслуживания и питания используются отзывы сотрудников зоопарка и услуги профессиональных компаний, которые проводят тайные покупки и оценивают обслуживание.













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