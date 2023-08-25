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Стрельба в центре Праги: полиция задержала одного из подозреваемых

Новости 420on
26 АВГУСТА 2023
10:00
664
Полиции удалось выследить человека, который в ночь на 25 августа произвел несколько выстрелов из пистолета по входной двери одного из клубов в центре Праги, ранив при этом другого мужчину. Стрелок признался в содеянном.
Первоначально полицейские искали мужчину из большой группы людей, который был запечатлен на камере наблюдения с пистолетом. Однако выяснилось, что у мужчины на кадрах был только газовый пистолет.

«В течение нескольких часов детективам удалось установить личность второго задержанного. 34-летний мужчина признался в совершении преступления, но полицейские все еще ищут его оружие», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина.

«Задержанный мужчина подозревается в совершении преступления, связанного с нанесением тяжких телесных повреждений, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы», — сказал Хрдина. Он добавил, что личность всей группы участников беспорядков установлена.

По данным полиции, задержанный произвел не менее шести выстрелов по входной двери клуба. «Одна пуля попала в ногу неизвестному мужчине. Остальные попали в соседние здания», — сообщил Грдина. Позднее он добавил, что был обнаружен и мужчина, в ногу которого попала пуля, и ему была оказана медицинская помощь.

Камера видеонаблюдения зафиксировала конфликт между группой мужчин, которые затеяли драку у клуба на улице Масна в Праге примерно около часа ночи в пятницу. В результате возникла массовая драка, в которую были вовлечены охранники клуба.

Полиция не уточнила, что послужило причиной конфликта.


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полиция Чехия Прага преступность

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