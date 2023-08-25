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В Чехии не нужно будет предъявлять «Зеленые карты» в бумажном виде

Новости 420on
26 АВГУСТА 2023
16:00
136
Согласно новому закону, водителям в Чехии не придется предъявлять свои «зеленые карты», которые служат международным свидетельством действующего страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
«С момента принятия закона, а это должно произойти 23 декабря этого года, нам не придется иметь при себе так называемую „зеленую карту“ при поездках по Чехии», — сказал Станюра. Однако для поездок за границу «зеленые карты» по-прежнему будут необходимы.

Зеленые карты будут заменены электронной регистрацией обязательного страхования гражданской ответственности. Это означает, что в Чехии можно будет проводить проверки даже без остановки транспортного средства.

Кроме того, будет увеличен минимальный лимит страховых выплат с нынешних 35 млн крон до 50 млн крон и внесены изменения в некоторые правила, регулирующие деятельность Чешского страхового бюро.

По мнению ČAP, новый более высокий лимит будет соответствовать европейскому законодательству, а также гармонизирует минимальные стандарты компенсации для жертв. «Это повышает уверенность в том, что потерпевший получит компенсацию за реальный ущерб и не будет вынужден рассчитываться с виновным лицом за часть ущерба, превышающую лимит, а также значительно снижает риск для виновного лица, что потерпевший потребует от него напрямую сумму, которая окажется ему не по карману», — поясняет Павлик.

Согласно плану, закон должен вступить в силу 23 декабря 2023 г. Переход на онлайновую систему обмена данными и связанная с этим отмена зеленых карт для национальных целей должны быть осуществлены после шестимесячного переходного периода 1 июля 2024 года.


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Чехия Автомобили страхование

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