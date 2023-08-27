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Жилье за помощь по хозяйству: пражские пенсионеры ищут соседей среди студентов

Новости 420on
28 АВГУСТА 2023
13:00
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Администрация Праги 6 вновь предлагает студентам университетов и колледжей свободные квартиры в доме престарелых. Желающие поселиться в однокомнатной квартире с арендной платой 5 000 крон должны выполнить несколько условий. Одно из них — уделять время пожилым людям, которые также проживают в доме.
В течение трех лет в Праге 6 функционирует жилье для нескольких поколений, в частности, в доме престарелых на Шлейницкой улице, а также в Либоци. В настоящее время ведется поиск новых жильцов дома на Шлейницкой улице.
 
«Площадь квартиры составляет около 35 кв. м, в ней есть кухня и ванная комната. Фактически это та же квартира, что и у наших клиентов», — сказал Мариан Хошек, заместитель мэра и советник по социальному району Праги 6 от KDU-ČSL.
 
В квартире на первом этаже также есть балкон с видом на сад. Выбранный студент будет платить 5 000 крон в месяц за аренду квартиры, а также оплачивать счета за электричество. Однако он должен выполнить и другие условия.
 
«Это предложение для студентов дневных отделений высших учебных заведений в Праге или студентов дневных отделений высших профессиональных учебных заведений в Праге», — уточнил Хошек.
 
По словам Люции Трнковой, директора службы ухода «Прага 6», в идеале студент должен быть ориентирован на социальную или медицинскую сферу.
 
Важным аспектом является также умение общаться с пожилыми людьми. При заключении договора аренды студент становится волонтером и должен ежемесячно уделять 10 часов работе с пожилыми людьми в этом районе.
 
Заинтересованные кандидаты должны кратко изложить свои идеи в проекте при подаче заявки. «Проект направлен на активизацию жителей дома и их социальную интеграцию через мероприятия, реализуемые в доме престарелых. К ним относятся досуг, помощь с компьютером или смартфоном, чтение, настольные игры, сопровождение на прогулке, в походе к врачу или помощь с покупками», — говорит Люция Трнкова.
 
Новый жилец будет коллегой студента Зденека, который работает в доме. «Я живу здесь уже более двух лет. За это время я познакомился со многими пожилыми людьми, с которыми мы регулярно проводим такие мероприятия», — говорит он.
 
«В основном мы играем в игры на улице или в настольные игры, или я играю для них на гитаре», — добавил он.
 
По словам Зденека, новый житель дома должен быть терпеливым, поскольку именно в этом и заключается работа с пожилыми людьми. Он также отметил, что не помешает знание технологий и готовность учиться новому.
 
«У меня прекрасное чувство от работы с ними. Они благодарны. Мне нравится возвращаться к ним, и это придает мне сил», — сказал Зденек Баумер.
 
«Я думаю, что женщина была бы здесь отличным дополнением. Она была здесь, и сотрудничество было прекрасным. С женщиной Зденек был бы идеальным дуэтом. Некоторые деликатные вещи нам, женщинам, было бы проще решать с девушкой», — сказала одна из местных жительниц.
 
«Я считаю, что этот проект просто замечательный. Например, наш Зденек как будто всегда здесь был. Он — наше золото», — поделился другой жилец.
 
«Он помогает нам во всех делах. Я отвечаю за библиотеку, а он приходит, чтобы повесить картины, забрать старые книги. Мы играем с ним в игры на память, и это здорово. С ним мы только помолодели», — говорит жительница дома на Шлейницкой улице.
 
«Совместная жизнь разных поколений оказывает невероятное влияние на наших жителей. Он привел сюда молодежь. Наш дом ожил. Они вместе играют в петанк, он читает им и открывает их сердца. А это было очень нужно после периода ковида», — рассказала Люция Трнкова, директор службы ухода «Прага 6».
 
 


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