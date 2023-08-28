Глава МИД Украины: прекращение поставок оружия не остановит войну

В своем выступлении Кулеба отметил, что хотя президент России Владимир Путин пытается ухудшить экономическую ситуацию в Европе и углубить проблемы, ответ заключается не в ослаблении помощи, а в ее усилении. Победа Украины, по его словам, нарушит план Путина по разрушению европейской экономики.





Министр иностранных дел Украины также представил форум оборонной промышленности, который пройдет в Украине осенью и на который приглашены сотни ведущих оружейных компаний со всего мира, в том числе и чешских. Ожидается, что форум предоставит новые возможности и рабочие места для компаний, а также будет способствовать росту и технологическому прогрессу Украины.





В своем выступлении Кулеба поблагодарил чешское правительство, дипломатию и народ, которому, по его словам, Украина может быть благодарна за политическую поддержку, за оказание критической военной помощи, когда она была наиболее необходима, и за помощь украинцам, которые были вынуждены бежать в Чехию, спасаясь от войны.





Он также подчеркнул, что альтернативы членству в НАТО не существует и что Европа не будет в безопасности, пока Украина не станет частью альянса. В своем выступлении он попросил послов бескомпромиссно и практически проводить в жизнь четкое видение того, что Украина не будет в безопасности, пока она не будет в НАТО, и что укрепление Украины означает укрепление Чехии.





По мнению Кулебы, сейчас важна стойкость, способность превращать слабые стороны в сильные. Сейчас, по его словам, необходимо сохранять оптимизм, ориентироваться на результат и никогда не сдаваться.









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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Кулеба также рассказал об общем опыте двух стран времен Советского Союза, об общем прошлом, которое сегодня можно использовать, например, в отношениях с африканскими странами. Последние помнят страны бывшего Советского Союза как тех, кто помогал им в антиколониальной борьбе. Однако Кулеба утверждает, что помощь России этим странам в прошлом не оправдывает ее поведение сегодня, когда Россия относится к Украине как к своей колонии. Кубала сообщил, что он предложил своему чешскому коллеге Яну Липавскому координировать дипломатические отношения в Африке, и сегодня он представил Липавскому конкретные предложения по сотрудничеству.Источник: ceskenoviny.cz







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