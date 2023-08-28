Спецоперация в IKEM: шокирующие детали обыска в престижном институте

Детективы проводят в больнице обыски и изымают документы. По данным SеznamZprávy, следственные действия касаются теперь уже бывшего руководителя IKEM Михала Стиборека.





«Я могу подтвердить, что мы проводим мероприятия в этом медицинском учреждении», — сообщила пресс-секретарь GIBS Ивана Нгуенова, не уточняя подробностей. Генеральная инспекция сил безопасности занимается расследованием преступных действий сотрудников полиции и других силовых структур.





Помимо генеральных инспекторов, для сбора доказательств в IKEM прибыли следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью. «Я могу только сообщить, что сегодня наше управление проводит уголовное расследование. Больше информации мы предоставлять не будем», — ответил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.



По данным газеты, речь идет о давлении, которому подвергался в том числи элитный кардиохирург Ян Пирк. Он высказался против продления полномочий Стиборка на посту директора. При этом должна была возникнуть ситуация, которую он расценил как шантаж.



«Я столкнулся с ситуацией, которая скорее соответствует поведению мафии или организованной преступности, чем управлению медицинским учреждением», — сказал он в интервью Seznam Zprávy, косвенно подтвердив, что его история связана с нынешним вмешательством.



Следователи изучают еще как минимум одно дело, связанное с врачом. Помимо угроз, речь идет о так называемой криминализации, когда подозреваемые рассказывали о лояльных сотрудниках полиции. Именно поэтому вначале этим делом занялась Инспекция GIBS, отвечающая за преступность в полицейских рядах.





Стиборек подал в отставку в этом месяце после того, как портал SеznamZprávy сообщил о его бизнесе. Бывший руководитель IKEM давал деньги в долг под высокие проценты и с большими штрафами, заработав на этом десятки миллионов крон.







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