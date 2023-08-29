Кровь в морозилке и окурки в раковине. Санинспекторы Праги обнаружили множество нарушений в общественных заведениях

Инспекторы осмотрели 167 заведений, включая рестораны, кафетерии, кондитерские, столовые для сотрудников, а также предприятия общественного питания в учреждениях социального обслуживания. В 25 случаях проверка проводилась по обращениям граждан, выражавших озабоченность антисанитарией и общим состоянием заведений.





Наибольшие нарушения выявлены в семнадцати случаях, где граждане жаловались на проблемы со здоровьем после посещения этих заведений. В одиннадцати случаях подтверждена достоверность жалоб.





Список всех проверенных заведений можно найти здесь.





В некоторых местах инспекторы обнаружили существенные нарушения санитарных норм, такие как общее хранение продуктов в морозильной камере, которая была замарана кровью.





«В одном из заведений продукты были выставлены даже на санитарном оборудовании и на полу. К тому же, в помещении для приготовления овощей другого заведения санитарные врачи обнаружили окурок в грязной раковине, тогда как курение как среди персонала, так и посетителей наших заведений строго запрещено», — отмечается в официальном сообщении, размещенном на сайте санитарной службы.





В некоторых заведениях также выявлена проблема с уровнем чистоты: жирные загрязнения были обнаружены на стенах, в воздуховодах и под столами.













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