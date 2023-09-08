Новые мобильные тарифы для молодежи в Чехии: Безлимит всего от 487 крон в месяц
9 сентября 2023
16:00
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Молодежь Чехии может радоваться, так как для них мобильные операторы внедрили специальные тарифы на мобильную связь. Новые тарифы предлагают неограниченный интернет и начинаются от 487 чешских крон в месяц. Самый доступный базовый тариф для клиентов до 26 лет стоит 299 чешских крон. В то время как обычные тарифы с безлимитным интернетом обычно начинаются примерно от 750 чешских крон.
С началом недели компания O2 представила четыре новых предложения под названием «YOU». Самый бюджетный вариант, стоимостью 299 чешских крон, предоставляет 120 минут разговора на все сети и 3 Гб интернет-трафика. За тариф с неограниченными звонками и 10 Гб данных придется доплатить на 200 чешских крон больше, а за тариф с безлимитным интернетом и скоростью до 20 Мбит/с — 699 чешских крон.
Компания Vodafone также отреагировала на увеличивающееся потребление данных в сети, представив три новых предложения с неограниченным интернетом, звонками и SMS, отличающихся лишь скоростью загрузки. Студентам с картой ISIC доступен базовый тариф за 487 чешских крон в месяц при скорости 4 Мбит/с, за 657 чешских крон — 20 Мбит/с, а за 857 чешских крон — безлимитную скорость.
Компания T-Mobile в последние дни не представила новые предложения. Существующие тарифы начинаются от 480 крон и предлагают 10 Гб данных и неограниченные звонки. Два других тарифа, стоимостью 700 и 905 крон, включают безлимитный интернет, причем более доступный из них имеет скорость, ограниченную 10 Мбит/с после первых 15 Гб. Даже дети до 15 лет могут воспользоваться выгодой, получив 150 минут разговора и 3 Гб интернет-трафика за 275 крон.
В Чехии насчитывается около 15,2 млн активных SIM-карт. По данным CTU, объем трафика данных в мобильных сетях Чехии в прошлом году вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом и составил 926 петабайт. Это означает, что в среднем каждая SIM-карта потребляет около 7 гигабайт данных ежемесячно.
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