Украинская певица пожаловалась на тщательный таможенный контроль в Чехии
31 АВГУСТА 2023
11:00
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Украинская певица Ирина Федишин пожаловалась на тщательную проверку, которой чешская таможенная служба подвергла микроавтобус, на котором артистка возвращалась из Чехии в Украину.
По словам певицы, причиной проверки стал украинский номерной знак. 36-летняя Федишин, уроженка Львова, ранее выступала в Праге и Остраве.
«Нас остановила чешская полиция, наше внимание привлекли украинские номера. Все документы в порядке, ничего противозаконного не нашли. Все закончилось фотографией на память», — написала певица в социальных сетях.
«Стражи правопорядка подготовили полную проверку артистки и ее команды. Из микроавтобуса были изъяты все вещи, а специально обученная собака обследовала каждый сантиметр транспортного средства», — пишет украинский новостной сервер «Обозреватель». Таможенники также проверили паспорта у всего экипажа микроавтобуса.
В результате таможенники не нашли в автомобиле ничего противозаконного. «Никаких наркотиков, сигарет или бутылок с алкоголем. Добропорядочные украинцы, которые едут по своим делам», — цитирует певицу другой украинский сайт. После проверки двое таможенников сфотографировались с певицей.
Источник: novinky.cz
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