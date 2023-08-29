Полиция ищет пожилую женщину, которая наблюдала драку между двумя мужчинами в пражском автобусе



Ссора началась в четверг, 17 августа, в автобусе № 174, следовавшем от остановки «Кукулова» до «Репорийске намести». Конфликт перерос в более серьезное столкновение на станции «Лука» во время высадки пассажиров. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский сообщил, что «в ходе инцидента один из участников получил ранение в области живота, потребовавшее медицинского вмешательства».





Оба мужчины, замешанные в инциденте, уже идентифицированы и допрошены, но полиция призывает свидетелей помочь с информацией. Особый интерес у полиции вызывает пожилая женщина, которая зашла в автобус на остановке «Нарожни» в Праге 5. Она непосредственно была осведомлена о словесной перепалке между двумя мужчинами в пути между остановками «Коваржова — КД Млейн» и «Лука».





Полиция также призывает других очевидцев, видевших инцидент и нападение, сообщить об этом по телефону 158 или посетить ближайший пражский полицейский участок.





Пресс-секретарь Рыбанский подчеркнул, что текущее расследование направлено на выяснение подозрений в совершении преступления, связанного с тяжкими телесными повреждениями.













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