Укулеле и наручники. Тысячи предметов в пражской коллекции находок, большинство из которых — из общественного транспорта

Жители города, сотрудники муниципальной полиции и транспортных компаний приносят найденные вещи в штаб-квартиру Бюро находок в Праге, расположенную по адресу Karolíny Světlé, 5. Больше всего вещей водители находят в автобусах, трамваях и метро: за первые семь месяцев этого года было найдено 4 194 предмета.«В основном это сумки, рюкзаки, мобильные телефоны, ключи, кошельки, кредитные карты, наушники и билеты на общественный транспорт», — сообщил в своем пресс-релизе представитель мэрии Праги Вит Хофман.Было возвращено 1 890 предметов, остальные поступили в городской фонд находок. «В этом году сюда попали и различные диковинки, такие как тренажер для мышц живота, настольная пила, петарды, вспениватель молока, мобильный кондиционер, швейная машинка, металлические наручники, укулеле, кофеварка, демиджон и альпинистское снаряжение», — добавил Хофман.По его словам, люди забирают из бюро находок лишь десятую часть вещей. В этом году сюда уже доставили 4 800 предметов, в то время как за весь прошлый год их было 5 000. Городские власти считают, что причиной такого роста является возвращение туристов. Но до показателя докризисных лет пока далеко: в 2019 году их было почти 8 000.Обнаруженные вещи хранятся три года. Если владелец хочет их забрать, он должен доказать свое право собственности и предъявить удостоверение личности или паспорт, а также заплатить три кроны за каждый день хранения. В этом году забрали 324 предмета.По истечении трех лет столица либо использует вещи по своему усмотрению, либо население может их выкупить. Распродажа проводится каждый месяц, причем всегда продаются не отдельные предметы, а их совокупность.О находках офис оповещает население на доске объявлений. Например, только за период с 21 по 25 августа было продано более ста предметов, в том числе цифровые настольные весы, семь мобильных телефонов Samsung, пять iPhone, ключи от BMW, десять кошельков.