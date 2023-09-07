Укулеле и наручники. Тысячи предметов в пражской коллекции находок, большинство из которых — из общественного транспорта
10 сентября 2023
16:00
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Пражское бюро находок в этом году уже приняло 4 800 предметов, и только некоторые из них вернулись к владельцам. Большинство людей оставляют свои вещи в транспорте, даже те, которые трудно потерять. Например, швейную машинку, альпинистскую экипировку, мобильный кондиционер или настольную пилу. Находки хранятся в течение трех лет, а затем либо используются городом для собственных нужд, либо продаются.
Жители города, сотрудники муниципальной полиции и транспортных компаний приносят найденные вещи в штаб-квартиру Бюро находок в Праге, расположенную по адресу Karolíny Světlé, 5. Больше всего вещей водители находят в автобусах, трамваях и метро: за первые семь месяцев этого года было найдено 4 194 предмета.
«В основном это сумки, рюкзаки, мобильные телефоны, ключи, кошельки, кредитные карты, наушники и билеты на общественный транспорт», — сообщил в своем пресс-релизе представитель мэрии Праги Вит Хофман.
Было возвращено 1 890 предметов, остальные поступили в городской фонд находок. «В этом году сюда попали и различные диковинки, такие как тренажер для мышц живота, настольная пила, петарды, вспениватель молока, мобильный кондиционер, швейная машинка, металлические наручники, укулеле, кофеварка, демиджон и альпинистское снаряжение», — добавил Хофман.
По его словам, люди забирают из бюро находок лишь десятую часть вещей. В этом году сюда уже доставили 4 800 предметов, в то время как за весь прошлый год их было 5 000. Городские власти считают, что причиной такого роста является возвращение туристов. Но до показателя докризисных лет пока далеко: в 2019 году их было почти 8 000.
Обнаруженные вещи хранятся три года. Если владелец хочет их забрать, он должен доказать свое право собственности и предъявить удостоверение личности или паспорт, а также заплатить три кроны за каждый день хранения. В этом году забрали 324 предмета.
По истечении трех лет столица либо использует вещи по своему усмотрению, либо население может их выкупить. Распродажа проводится каждый месяц, причем всегда продаются не отдельные предметы, а их совокупность.
О находках офис оповещает население на доске объявлений. Например, только за период с 21 по 25 августа было продано более ста предметов, в том числе цифровые настольные весы, семь мобильных телефонов Samsung, пять iPhone, ключи от BMW, десять кошельков.
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«В основном это сумки, рюкзаки, мобильные телефоны, ключи, кошельки, кредитные карты, наушники и билеты на общественный транспорт», — сообщил в своем пресс-релизе представитель мэрии Праги Вит Хофман.
Было возвращено 1 890 предметов, остальные поступили в городской фонд находок. «В этом году сюда попали и различные диковинки, такие как тренажер для мышц живота, настольная пила, петарды, вспениватель молока, мобильный кондиционер, швейная машинка, металлические наручники, укулеле, кофеварка, демиджон и альпинистское снаряжение», — добавил Хофман.
По его словам, люди забирают из бюро находок лишь десятую часть вещей. В этом году сюда уже доставили 4 800 предметов, в то время как за весь прошлый год их было 5 000. Городские власти считают, что причиной такого роста является возвращение туристов. Но до показателя докризисных лет пока далеко: в 2019 году их было почти 8 000.
Обнаруженные вещи хранятся три года. Если владелец хочет их забрать, он должен доказать свое право собственности и предъявить удостоверение личности или паспорт, а также заплатить три кроны за каждый день хранения. В этом году забрали 324 предмета.
По истечении трех лет столица либо использует вещи по своему усмотрению, либо население может их выкупить. Распродажа проводится каждый месяц, причем всегда продаются не отдельные предметы, а их совокупность.
О находках офис оповещает население на доске объявлений. Например, только за период с 21 по 25 августа было продано более ста предметов, в том числе цифровые настольные весы, семь мобильных телефонов Samsung, пять iPhone, ключи от BMW, десять кошельков.
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