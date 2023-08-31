Автомобили-ветераны в Чехии должны будут пройти техосмотр

Всем владельцам исторических автомобилей придется обращаться за STK не сразу, а когда истечет срок действия их текущих клубных тестовых испытаний. Обычно они завершаются к концу мая. При этом срок тестирования будет увеличен с двух до пяти лет. Зарегистрировать ретро-автомобили теперь можно будет не только по месту жительства, но и по 14 другим адресам муниципальных образований с расширенной юрисдикцией в каждом регионе.





«Мы хотели, чтобы эти автомобили были под контролем государства», — сказал Právo представитель Министерства транспорта Франтишек Емелька. «Это будет около восьми тысяч проверок в год по сравнению с общим количеством проверок в три с половиной миллиона в год. То есть совершенно незначительное количество. Это около двадцати проверок на одну станцию», — добавил Емелька.





В европейских странах ветераны обязаны проходить ТО каждые пять лет, например, в Словакии или Франции, а в Германии и Австрии — даже раз в два года. «Поэтому наша система даже более благосклонна, чем во многих других зарубежных странах», — утверждает представитель компании.





Он также отметил, что в нашей стране насчитывается около 45 тыс. автомобилей с историческими зелеными номерами. В несколько раз больше ветеранских автомобилей, т.е. старше 30 лет, работают с белыми номерами и проходят ТО раз в два года.





Для STK автомобили-ветераны будут разделены на три категории: современные исторические автомобили (с 1 июля 1972 г.), послевоенные автомобили (с 1 июля 1953 г. по 30 июня 1972 г.) и довоенные и военные автомобили (до 30 июня 1953 г.).





Проверки будут соответствовать законодательству, действовавшему на момент ввода автомобиля в эксплуатацию, и техническим требованиям того времени. Ветеранские автомобили не подлежат проверке, если на них не установлена система контроля выхлопа. Цены на STK варьируются от 700 до 1700 крон.





В соответствии с Кодексом Международной федерации исторических транспортных средств, ретро-автомобилем считается тот, который «сохраняется и поддерживается в исторически достоверном состоянии и не используется для повседневных перевозок». Чешские правила также гласят, что «исторический автомобиль не может эксплуатироваться на дорогах для деловых целей и обычного повседневного использования в личных целях».











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.















