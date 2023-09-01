Очередная ложь об украинцах: полиция предостерегает от заявлений в соцсетях

Полиция сообщила об этом случае в Twitter, где также разместила вышеупомянутый текст. За последнее время полиция разобралась с несколькими подобными случаями разжигания ненависти между людьми.





Полиция не уточнила, когда именно подозреваемый разместил это утверждение. Не указано также, в какой социальной сети появилось это ложное сообщение с несколькими ошибками в ударениях и орфографии; судя по размещенному изображению, это мог быть комментарий в обсуждении под постом в Facebook. Этому соответствовали бы и приветствие в начале, и подсказка в конце.





«Итак, друг мой, два украинца зарезали в Доксах двух чешских ребят. Один из них умер, его нашли в Маховом озере. Ублюдки бросили его в озеро. За вторым прилетел вертолет. Он был в критическом состоянии. Говорить об этом запрещено, особенно медикам и полиции. Я не знаю, поймали ли их. Это произошло около 20 дней назад», — утверждал автор сообщения.





Полиция опубликовала распечатку этого текста с убедительным предупреждением, что это очередная серия откровенной лжи, распространяемой в Интернете.





«Разумеется, ничего подобного не произошло, и мы рекомендуем автору добровольно прийти к нам в отделение полиции Чешской Липы, чтобы сэкономить время», — заявили сотрудники.





За последнее время криминальные полицейские расследовали несколько подобных случаев в различных регионах Чехии. Полиция предостерегает писателей от неосмотрительности, поскольку распространение тревожных сообщений может привести к тюремному заключению сроком до двух лет.





Совсем недавно, в конце августа, полиция предъявила обвинение в распространении тревожных сообщений 34-летнему жителю города Забржех Шумперкского края, который заявил в Интернете, что на местной судоверфи украинский мужчина пытался изнасиловать девушку, что не соответствует действительности.





36-летняя женщина, заявившая, что в Пржерове на нее напали украинцы, также была привлечена к ответственности за целенаправленную ложь, опубликованную с целью вселить страх в людей.





Еще один случай произошел в Рокичанах, где двое мужчин распространяли ложь о том, что украинцы похищают маленьких детей. Однако полиция не стала предъявлять обвинения этой паре, поскольку не пришла к выводу, что, даже если ничего подобного не произошло, распространение тревожных новостей не является преступлением.







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