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Наркозависимая жительница Чехии пропала вместе со своим 2-месячным ребенком. Их разыскивает полиция

Анастасия Князева
1 СЕНТЯБРЯ 2023
19:30
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28-летняя Доминика Рожанкова и ее двухмесячный сын Данечек были объявлены в розыск. Мать, посещающая врачей вместе с сыном в связи с осложнениями с его здоровьем, не явилась на прием и не выходит на связь. Полиция обратилась к населению с просьбой помочь в поисках.
Доминика Рожанкова в последний раз была помещена вместе с сыном в детский центр в Кладно. Когда она не пришла к врачу на осмотр, в котором нуждался ее ребенок, и не вернулась в упомянутый детский центр, сотрудники уголовного розыска начали поиски.
 
«Мать ребенка употребляет наркотические и психотропные вещества, не имеет стабильной возможности обеспечивать сына и в настоящее время не выходит на связь», — пояснила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.
 
Сотрудники службы криминальной полиции проверили все адреса, по которым могла бы находиться женщина, но не нашли ее ни по одному из них. С женщиной невозможно связаться даже по телефону. У разыскиваемой смуглый цвет кожи, рост около 160 см, худощавое телосложение, длинные темные волосы и карие глаза. Фотографией сына полиция не располагает.
 
«Если вы увидите Доминику Рожанкову и ее маленького сына Дана Рожанека или знаете, где они могут находиться в данный момент, пожалуйста, немедленно свяжитесь с сотрудниками полиции по телефону 158. Важно, чтобы малышу была оказана необходимая медицинская помощь», — заключила пресс-секретарь.
 





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