ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пражская полиция нашла агрессивную женщину, сбежавшую из психиатрической больницы

Новости 420on
3 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
743
Полицейским в Праге удалось найти 31-летнюю женщину, которая 31 августа сбежала из психиатрической больницы Богнице.
Она была задержана недалеко от клиники, в пражском районе Чимице и доставлена обратно в больницу. Об этом полиция сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).

Полиция вела поиски женщины с четверга. Криминалисты предупреждали, что женщина может быть вооружена ножом и представляет опасность для себя и окружающих. Ранее суд назначил женщине принудительное лечение за неоднократные насильственные преступления.


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.



полиция преступность Прага Больницы

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
32
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ БРНО ПОСПОРИЛ, ЧТО ПРОБЕЖИТ ГОЛЫМ ДО ЛЕСА И ОБРАТНО. ОТ ПОЛИЦИИ ОН СПРЯТАЛСЯ В КУСТАХ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
2144
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ПЫТАЛСЯ РАЗБИТЬ СЕЙФ КАЗМЫ С МИЛЛИОНОМ ДОЛЛАРОВ ВНУТРИ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
1875
ОБЩЕСТВО
ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ ОБ УКРАИНЦАХ: ПОЛИЦИЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ В СОЦСЕТЯХ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
20:30
504
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАГА ПОДАРИТ ПЕРВОКЛАССНИКАМ 17 000 НАБОРОВ ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
32
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ БРНО ПОСПОРИЛ, ЧТО ПРОБЕЖИТ ГОЛЫМ ДО ЛЕСА И ОБРАТНО. ОТ ПОЛИЦИИ ОН СПРЯТАЛСЯ В КУСТАХ
3 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
272
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРЕВЗОШЛИ В ПУНКТУАЛЬНОСТИ НЕМЕЦКИЕ
3 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
429
ОБЩЕСТВО
«ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ НЕДОПУСТИМО» — В ЧЕХИИ ГОТОВЯТ НОВЫЙ ЗАКОН
3 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
2305
ЖИЗНЬ
ЭКОЛОГИЯ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ХУДШИХ В ЕС
3 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
546
ОБЩЕСТВО
«ВОЕННЫЙ РЕКВИЕМ» БУДЕТ ИСПОЛНЕН 3 СЕНТЯБРЯ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
770
ЖИЗНЬ
META ПЛАНИРУЕТ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ FACEBOOK И INSTAGRAM БЕЗ РЕКЛАМЫ В ЕВРОПЕ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
16:01
884
ЗДОРОВЬЕ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЧЕХИИ: ОПАСЕНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
802
ЭКОНОМИКА
ОПРОС: 81% ЧЕХОВ ОПАСАЮТСЯ МЕР ЭКОНОМИИ, ПРИДУМАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
13497
ЖИЗНЬ
СТРАХОВАНИЕ «НА ГЛУПОСТЬ» И НА СЛУЧАЙ УТРАТЫ ДОХОДА В ЧЕХИИ
2 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
882
ЭКОНОМИКА
ОСАГО В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЕТ НА 10% В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ