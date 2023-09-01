Пражская полиция нашла агрессивную женщину, сбежавшую из психиатрической больницы
3 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
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Полицейским в Праге удалось найти 31-летнюю женщину, которая 31 августа сбежала из психиатрической больницы Богнице.
Она была задержана недалеко от клиники, в пражском районе Чимице и доставлена обратно в больницу. Об этом полиция сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).
Полиция вела поиски женщины с четверга. Криминалисты предупреждали, что женщина может быть вооружена ножом и представляет опасность для себя и окружающих. Ранее суд назначил женщине принудительное лечение за неоднократные насильственные преступления.
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