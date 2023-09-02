«Физическое насилие над ребенком недопустимо» — в Чехии готовят новый закон Новости 420on 3 СЕНТЯБРЯ 2023 14:00 430

В Министерстве юстиции подготовлена поправка к закону, предусматривающая недопустимость физических и психологических наказаний детей. Поправка не вводит уголовную ответственность для родителей, например, за подзатыльники. Цель поправки — заставить родителей выбирать более подходящие воспитательные средства. Чехия — одна из последних европейских стран, где нет такого закона.





Она и ее мать ушли от него, когда ей было 13 лет, но с последствиями этого она справилась уже будучи взрослой. Более того, в детстве она думала, что такое случается часто. Исследование, проведенное Первым медицинским факультетом, показало, что в Чехии более трети родителей используют физическое наказание как способ воспитания детей.



«Многие родители прибегают к физическим наказаниям», — говорит Клара Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека. «Часто потому, что у них нет других средств и они не знают, как справиться с гневом своего ребенка и установить границы другими, безопасными способами».



Она надеется на изменения от поправки к Гражданскому кодексу, в которой говорится о недопустимости физических и психологических наказаний.



«Речь не идет о ужесточении наказания родителей за такие действия, то есть этим намерением внести поправки в Гражданский кодекс мы лишь хотим заявить в тексте закона, что для детей правильно и нормально расти в среде без насилия», — пояснил заместитель министра юстиции Карел Дворжак (STAN).



Теперь в кодексе говорится, что родитель может использовать воспитательные средства в той мере, в какой это соответствует обстоятельствам. К ним могут относиться и физические наказания. Однако, по словам Петры Вюншовой, руководителя Центра помощи детям, подвергшимся насилию, некоторые родители не могут оценить, в какой степени это необходимо. «Нам нужно, чтобы родители и дети знали, что никакое физическое насилие над ребенком не является нормальным», — говорит она.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR При слове «физическое наказание» Мартина Дивокова вспоминает своего отца. Она помнит свой первый воспитательный удар от него, когда ей было четыре года, — за то, что она громко хлопнула дверью. После этого наказывал за что угодно: «начиная с оценок в школе, за все, что я сделала или сказала не так, и заканчивая такими банальными вещами, как не размешала кофе и оставила сахар на дне чашки», — говорит она.Она и ее мать ушли от него, когда ей было 13 лет, но с последствиями этого она справилась уже будучи взрослой. Более того, в детстве она думала, что такое случается часто. Исследование, проведенное Первым медицинским факультетом, показало, что в Чехии более трети родителей используют физическое наказание как способ воспитания детей.«Многие родители прибегают к физическим наказаниям», — говорит Клара Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека. «Часто потому, что у них нет других средств и они не знают, как справиться с гневом своего ребенка и установить границы другими, безопасными способами».Она надеется на изменения от поправки к Гражданскому кодексу, в которой говорится о недопустимости физических и психологических наказаний.«Речь не идет о ужесточении наказания родителей за такие действия, то есть этим намерением внести поправки в Гражданский кодекс мы лишь хотим заявить в тексте закона, что для детей правильно и нормально расти в среде без насилия», — пояснил заместитель министра юстиции Карел Дворжак (STAN).Теперь в кодексе говорится, что родитель может использовать воспитательные средства в той мере, в какой это соответствует обстоятельствам. К ним могут относиться и физические наказания. Однако, по словам Петры Вюншовой, руководителя Центра помощи детям, подвергшимся насилию, некоторые родители не могут оценить, в какой степени это необходимо. «Нам нужно, чтобы родители и дети знали, что никакое физическое насилие над ребенком не является нормальным», — говорит она.Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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