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«Физическое насилие над ребенком недопустимо» — в Чехии готовят новый закон

Новости 420on
3 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
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В Министерстве юстиции подготовлена поправка к закону, предусматривающая недопустимость физических и психологических наказаний детей. Поправка не вводит уголовную ответственность для родителей, например, за подзатыльники. Цель поправки — заставить родителей выбирать более подходящие воспитательные средства. Чехия — одна из последних европейских стран, где нет такого закона.
При слове «физическое наказание» Мартина Дивокова вспоминает своего отца. Она помнит свой первый воспитательный удар от него, когда ей было четыре года, — за то, что она громко хлопнула дверью. После этого наказывал за что угодно: «начиная с оценок в школе, за все, что я сделала или сказала не так, и заканчивая такими банальными вещами, как не размешала кофе и оставила сахар на дне чашки», — говорит она.

Она и ее мать ушли от него, когда ей было 13 лет, но с последствиями этого она справилась уже будучи взрослой. Более того, в детстве она думала, что такое случается часто. Исследование, проведенное Первым медицинским факультетом, показало, что в Чехии более трети родителей используют физическое наказание как способ воспитания детей.

«Многие родители прибегают к физическим наказаниям», — говорит Клара Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека. «Часто потому, что у них нет других средств и они не знают, как справиться с гневом своего ребенка и установить границы другими, безопасными способами».

Она надеется на изменения от поправки к Гражданскому кодексу, в которой говорится о недопустимости физических и психологических наказаний.

«Речь не идет о ужесточении наказания родителей за такие действия, то есть этим намерением внести поправки в Гражданский кодекс мы лишь хотим заявить в тексте закона, что для детей правильно и нормально расти в среде без насилия», — пояснил заместитель министра юстиции Карел Дворжак (STAN).

Теперь в кодексе говорится, что родитель может использовать воспитательные средства в той мере, в какой это соответствует обстоятельствам. К ним могут относиться и физические наказания. Однако, по словам Петры Вюншовой, руководителя Центра помощи детям, подвергшимся насилию, некоторые родители не могут оценить, в какой степени это необходимо. «Нам нужно, чтобы родители и дети знали, что никакое физическое насилие над ребенком не является нормальным», — говорит она.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz


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дети насилие законы Чехия

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