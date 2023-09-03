ВИДЕО: мужчина не захотел отдать грабителю мобильный телефон и оказался в больнице
4 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
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В пражском районе Смихов преступник пытался отобрать у мужчины мобильный телефон, но тот не хотел его отдавать. В итоге он получил сильный удар по голове и ему пришлось сделать операцию в глазной клинике. Полиция опубликовала видеозапись и просит общественность помочь найти мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
В середине августа в парке Смихов в Праге грабитель напал на мужчину, которому затем пришлось сделать операцию в глазной клинике, и последствия этого будут сказываться до конца его жизни. По словам пресс-секретаря пражской полиции Яна Рыбанского, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Инцидент произошел в четверг, 17 августа, утром в глубине парка за костелом. «Около 10:30 неизвестный мужчина взял телефон, который потерпевший оставил на скамейке, и, вероятно, хотел его присвоить. Потерпевшему это не понравилось, он взял телефон и стал уходить. Однако, сделав несколько шагов, он обернулся, и в этот момент подозреваемый ударил его кулаком в правый глаз, пострадавший упал на землю», — рассказал представитель пресс-службы.
Полиция разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи, в связи с этим делом. Всех, кто узнал этого человека, просят обратиться в службу 158. Кроме того, мы обращаемся к самому мужчине с просьбой явиться в любое отделение полиции Праги для выяснения обстоятельств происшествия, добавил представитель полиции.
Полиция разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи, в связи с этим делом. Всех, кто узнал этого человека, просят обратиться в службу 158. Кроме того, мы обращаемся к самому мужчине с просьбой явиться в любое отделение полиции Праги для выяснения обстоятельств происшествия, добавил представитель полиции.
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