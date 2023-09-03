ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: мужчина не захотел отдать грабителю мобильный телефон и оказался в больнице

4 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
166
Новости 420on
В пражском районе Смихов преступник пытался отобрать у мужчины мобильный телефон, но тот не хотел его отдавать. В итоге он получил сильный удар по голове и ему пришлось сделать операцию в глазной клинике. Полиция опубликовала видеозапись и просит общественность помочь найти мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
В середине августа в парке Смихов в Праге грабитель напал на мужчину, которому затем пришлось сделать операцию в глазной клинике, и последствия этого будут сказываться до конца его жизни. По словам пресс-секретаря пражской полиции Яна Рыбанского, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.


Инцидент произошел в четверг, 17 августа, утром в глубине парка за костелом. «Около 10:30 неизвестный мужчина взял телефон, который потерпевший оставил на скамейке, и, вероятно, хотел его присвоить. Потерпевшему это не понравилось, он взял телефон и стал уходить. Однако, сделав несколько шагов, он обернулся, и в этот момент подозреваемый ударил его кулаком в правый глаз, пострадавший упал на землю», — рассказал представитель пресс-службы.

Полиция разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи, в связи с этим делом. Всех, кто узнал этого человека, просят обратиться в службу 158. Кроме того, мы обращаемся к самому мужчине с просьбой явиться в любое отделение полиции Праги для выяснения обстоятельств происшествия, добавил представитель полиции.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.







кражи полиция мобильный телефон Прага Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
871
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛЬША НАЧАЛА ВЫДАЧУ УКРАИНЦЕВ, БЕЖАВШИХ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
706
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ, ГОВОРЯТ КРИТИКИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
771
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ШТРАФУЮТ ЗА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ НА СЧЕТ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ. ЭТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
9672
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
871
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛЬША НАЧАЛА ВЫДАЧУ УКРАИНЦЕВ, БЕЖАВШИХ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
706
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ, ГОВОРЯТ КРИТИКИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
771
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ШТРАФУЮТ ЗА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ НА СЧЕТ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ. ЭТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
9672
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
4 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
1628
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ БЕДНЕЮТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1561
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ПРАГЕ НОЧЬЮ ПРЕСЛЕДОВАЛИ МОТОЦИКЛИСТА В ТУННЕЛЕ. ПОГОНЯ ОКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
896
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БЫСТРЕЕ ВСЕХ СТРАН ЕС ВЛЕЗАЕТ В ДОЛГИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
956
ОБЩЕСТВО
КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ В ЧЕХИИ НАЧИНАЮТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
4 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
795
ОБЩЕСТВО
В ОЛОМОУЦЕ ВОР ПО НАВОДКЕ ПЫТАЛСЯ УКРАСТЬ У МУЖЧИНЫ В МАГАЗИНЕ 200 000 КРОН
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
1363
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬ БРНО ПОСПОРИЛ, ЧТО ПРОБЕЖИТ ГОЛЫМ ДО ЛЕСА И ОБРАТНО. ОТ ПОЛИЦИИ ОН СПРЯТАЛСЯ В КУСТАХ