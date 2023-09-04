В чешской школе, где учат только украинцев. «Мы находимся на грани»

Кто с нетерпением ждал возвращения в школу после каникул? Традиционный вопрос учителя раздается в классе. Немногие ученики поднимают руки. Но четвероклассница Софья реагирует быстро.

«В основном на физкультуру», — говорит Софья. Я сначала не понимаю ее, но классная руководительница Хана Червинова подсказывает ей правильное произношение, и тогда я понимаю, что ее любимый предмет — действительно физкультура.

Четвероклассники уже владеют чешским языком на приличном уровне, но учителя местной начальной школы согласны с тем, что в первые несколько недель им будет сложнее. Им придется еще раз подтянуть чешский язык своих учеников.

Возможно, именно поэтому так мало детей ответили на вопрос, ждут ли они школу с нетерпением. Дело не в том, что они предпочитают сидеть дома, скорее, они не поняли, о чем их спрашивает учитель.

«Я отчасти готовилась к этому, но все равно была удивлена, что некоторые дети не понимают. Значит, придется снова работать над их языковыми навыками», — строит планы Шара Сикстова, заместитель директора начальной школы Сендражице.

Маленькие украинцы не говорят на чешском языке со своими семьями дома. Кроме того, многие из них вернулись домой во время каникул, поэтому в последние месяцы они не учили чешский язык даже пассивно. Преподавателям предстоит довольно сложная задача, ведь им придется начинать обучение заново, по крайней мере в первые недели сентября.

В Колине уже второй год работает отдельная начальная школа для украинцев. Конечно, для их социализации было бы лучше, если бы они могли учиться вместе с чешскими детьми.

«Я бы тоже этого хотела», — говорит мне перед классом Рената, мать двух первоклассников.

По данным долгосрочного исследования, проведенного PAQ Research и Институтом социологии CAS среди семей беженцев, половина украинских детей плохо интегрирована. Эксперты отмечают, что для детей крайне важно наладить отношения с чешскими ровесниками.

Но в Колине, по крайней мере в школах, это сделать трудно. В город приехало огромное количество украинских детей, и их число не уменьшается, а совсем наоборот. Еще до военного нападения России на Украину город испытывал трудности с местами в школах.

«Поэтому мы сохранили эту школу и еще одну. Пропускная способность по-прежнему заполнена, мы пытаемся увеличить ее как для чешских, так и для украинских учеников, но все равно находимся на пределе», — говорит Ивета Микшикова, заместитель мэра города Колин.

Когда я прохожу по второму этажу здания на улице Геверова, то вижу, что дети из Украины здесь прекрасно разместились. Для них выделена часть здания. Здесь пять кабинетов, по одному на каждый класс. Самый загруженный, безусловно, тот, что находится в самом конце коридора. В кабинете для четвероклассников осталось только одно свободное место. Первоклассников в этом году будет, наверное, 25 человек.

Первоначально предполагалось, что независимая школа для украинцев будет лишь временным решением. Однако она стала повседневной реальностью, которая вряд ли сильно изменится через несколько лет.

В этом году учеников ждет непростая задача. Если до сих пор они изучали чешский язык как иностранный, то теперь им предстоит приступить к обычной чешской учебной программе.

«Мы хотели бы перейти к таким типично чешским вопросам, как мягкие и твердые согласные, ú и ů, но, конечно, преподавание будет ослаблено. Может быть, пятиклассники удивят нас и окажутся умнее, и тогда мы сможем включить в программу род, падежи и склонения», — говорит Шара Сикстова, заместитель директора.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.

















