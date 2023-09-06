Опрос: почти половина жителей Праги не чувствует себя в безопасности на дорогах города

Около 44% жителей Праги не чувствуют себя в безопасности на дорогах города, показал опрос, проведенный компанией Cyclomedia, специализирующейся на цифровой визуализации общественного пространства.





По сравнению с другими европейскими городами Прага находится на низком уровне, и только три южно-европейских города имеют худшие показатели по восприятию безопасности дорожного движения. Лучше всего воспринимают безопасность на дорогах жители городов Северной Европы.





В Милане, Риме и Стамбуле дела обстоят хуже, чем в Праге. В турецком городе до 73% людей не чувствуют себя в безопасности во время движения. С другой стороны, эстонский город Таллинн оказался лучшим по результатам опроса: 87% респондентов чувствуют себя в безопасности. В число наиболее безопасных городов вошли также Осло, Варшава и Хельсинки.





Около 43% жителей Праги хотели бы, чтобы перекрестки стали более понятными и простыми. В ходе опроса выяснилось, что около половины жителей столицы иногда намеренно избегают наиболее рискованных перекрестков, предпочитая продлить свой путь.





«В столице есть несколько действительно непонятных перекрестков, которые испытывают на прочность даже опытных водителей. Многие дороги в столице строились много лет назад с расчетом на значительно меньший трафик, и сегодня их пропускная способность недостаточна для движения автомобилей. В результате возникают опасные ситуации. Неудивительно, что многие водители предпочитают объезжать наиболее опасные места, такие как перекрестки на улице U Bulhara či или на площади I.P. Pavlova», — говорит Олдржих Кассл, региональный координатор BESIP в Праге. Несмотря на это, почти две трети пражан рекомендовали бы Прагу как город для проживания с точки зрения безопасности дорожного движения».





По данным опроса, недовольство широко распространено в отношении электроскутеров и электровелосипедов. Более половины пражан хотели бы запретить их после опыта последних лет, а почти 60% пражан считают, что после их появления аварийность в городе возросла.





Около 34% жителей хотели бы иметь более качественные велосипедные дорожки, в то время как почти 60% пражан считают существующие велосипедные дорожки безопасными. Каждый пятый пражанин хотел бы снизить скорость движения в городе, и еще столько же — запретить въезд автомобилей в центр города.





Всего в опросе Cyclomedia приняли участие 7515 респондентов из 25 городов Европы, 308 из них — из Праги.











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