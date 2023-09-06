ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Опрос: почти половина жителей Праги не чувствует себя в безопасности на дорогах города

7 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
448
Новости 420on
Жителей Праги особенно пугают непонятные перекрестки, а также растет их недовольство электровелосипедами и электроскутерами.
Около 44% жителей Праги не чувствуют себя в безопасности на дорогах города, показал опрос, проведенный компанией Cyclomedia, специализирующейся на цифровой визуализации общественного пространства.

По сравнению с другими европейскими городами Прага находится на низком уровне, и только три южно-европейских города имеют худшие показатели по восприятию безопасности дорожного движения. Лучше всего воспринимают безопасность на дорогах жители городов Северной Европы. 

В Милане, Риме и Стамбуле дела обстоят хуже, чем в Праге. В турецком городе до 73% людей не чувствуют себя в безопасности во время движения. С другой стороны, эстонский город Таллинн оказался лучшим по результатам опроса: 87% респондентов чувствуют себя в безопасности. В число наиболее безопасных городов вошли также Осло, Варшава и Хельсинки.

Около 43% жителей Праги хотели бы, чтобы перекрестки стали более понятными и простыми. В ходе опроса выяснилось, что около половины жителей столицы иногда намеренно избегают наиболее рискованных перекрестков, предпочитая продлить свой путь.

«В столице есть несколько действительно непонятных перекрестков, которые испытывают на прочность даже опытных водителей. Многие дороги в столице строились много лет назад с расчетом на значительно меньший трафик, и сегодня их пропускная способность недостаточна для движения автомобилей. В результате возникают опасные ситуации. Неудивительно, что многие водители предпочитают объезжать наиболее опасные места, такие как перекрестки на улице U Bulhara či или на площади I.P. Pavlova», — говорит Олдржих Кассл, региональный координатор BESIP в Праге. Несмотря на это, почти две трети пражан рекомендовали бы Прагу как город для проживания с точки зрения безопасности дорожного движения».

По данным опроса, недовольство широко распространено в отношении электроскутеров и электровелосипедов. Более половины пражан хотели бы запретить их после опыта последних лет, а почти 60% пражан считают, что после их появления аварийность в городе возросла.

Около 34% жителей хотели бы иметь более качественные велосипедные дорожки, в то время как почти 60% пражан считают существующие велосипедные дорожки безопасными. Каждый пятый пражанин хотел бы снизить скорость движения в городе, и еще столько же — запретить въезд автомобилей в центр города.

Всего в опросе Cyclomedia приняли участие 7515 респондентов из 25 городов Европы, 308 из них — из Праги.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.








Автомобили Прага Опрос общественного мнения Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
7 СЕНТЯБРЯ 2023
10:35
57
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ УЧЕНИК ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА НАПАЛ НА УЧИТЕЛЬНИЦУ И РАНИЛ ЕЕ
7 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
186
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИТИКИ: СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МЕШАЕТ РОСТ ЗАТРАТ, СТРОИТЬ СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО
6 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
851
ОБЩЕСТВО
СЛОВАК СБРОСИЛ ТУРИСТА СО СТЕНЫ ЗАМКА ВО ВРЕМЯ МАЛЬЧИШНИКА. ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО
6 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
1270
ОБЩЕСТВО
ВЛЮБЛЕННЫЕ В ЧЕХИИ ЗАНИМАЛИСЬ СЕКСОМ НА АВТОБУСНОМ ВОКЗАЛЕ, ТЕПЕРЬ МУЖЧИНЕ ГРОЗИТ ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
7 СЕНТЯБРЯ 2023
10:35
57
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ УЧЕНИК ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА НАПАЛ НА УЧИТЕЛЬНИЦУ И РАНИЛ ЕЕ
7 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
186
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИТИКИ: СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МЕШАЕТ РОСТ ЗАТРАТ, СТРОИТЬ СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО
6 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
851
ОБЩЕСТВО
СЛОВАК СБРОСИЛ ТУРИСТА СО СТЕНЫ ЗАМКА ВО ВРЕМЯ МАЛЬЧИШНИКА. ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО
6 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
1270
ОБЩЕСТВО
ВЛЮБЛЕННЫЕ В ЧЕХИИ ЗАНИМАЛИСЬ СЕКСОМ НА АВТОБУСНОМ ВОКЗАЛЕ, ТЕПЕРЬ МУЖЧИНЕ ГРОЗИТ ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ
6 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
619
ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: НЕ ПРОСТО АВТО, НО И ИДЕОЛОГИЯ, — КОММЕНТАРИЙ ЧЕШСКОГО ЭКСПЕРТА
6 СЕНТЯБРЯ 2023
15:30
3049
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ НЕ СМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ КИЕВА ОБ ЭКСТРАДИЦИИ ДЕЗЕРТИРОВ
6 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
161905
ЖИЗНЬ
КАК ПОЛУЧИТЬ ПМЖ В ЧЕХИИ В 2023 ГОДУ
6 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
891
ЗДОРОВЬЕ
ПОТ И СТИЛЬ. ЛУЧШИЕ ПРАЖСКИЕ СПОРТЗАЛЫ, ГДЕ МОЖНО ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ФОРМУ В ЭТОМ ГОДУ
6 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
1221
ПОЛИТИКА
ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ ПРИБЫЛА В КИЕВ. БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
6 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
2252
ЖИЗНЬ
НОВЫЕ ДАННЫЕ СТАТИСТИКОВ ПОДТВЕРЖДАЮТ БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕШСКИХ СЕМЕЙ