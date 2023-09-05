Влюбленные в Чехии занимались сексом на автобусном вокзале, теперь мужчине грозит два года тюрьмы

Полиция расследует дело по подозрению в совершении преступления, связанного с нарушением общественного порядка. “Пара, наслаждавшаяся интимным моментом на автобусной остановке, попала на городские камеры. Однако даже это не остановило влюбленных, напротив, их взаимное влечение усилилось после того, как они заметили камеры", - заявила в среду представитель полиции Элишка Поспишилова.





Мужчину не остановило даже появление полицейских — он снял свои шорты и обнажился перед стражами правопорядка.





Изначально предполагалось, что пара будет оштрафована за проступок, нарушающий общественное спокойствие, но из-за скандального поведения мужчины следователи возбуждили дело по подозрению в нарушении общественного порядка, что влечет за собой максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.











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