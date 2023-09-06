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В Чехии мужчина погиб из-за того, что не поставил автомобиль на ручной тормоз

Новости 420on
7 сентября 2023
22:00
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Трагедией закончилось ДТП с участием плохо закрепленного автомобиля в Яблонецком крае. Автомобиль скатился со склона и опрокинулся на припарковавшего его мужчину. Он оказался зажатым под машиной и скончался на месте от тяжелых травм. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Авария произошла незадолго до полудня в среду в Янове-над-Нисоу.

«У мужчины на склоне был припаркован автомобиль Nissan Pathfinder, который не был поставлен на ручной тормоз, мужчина находился рядом с ним. Однако автомобиль пришел в движение, выехал на прилегающий склон и опрокинулся на левую сторону, задавив мужчину», — сообщила в четверг пресс-секретарь полиции Дагмар Сохорова.

По словам пресс-секретаря, мужчина остался зажатым под перевернувшимся автомобилем настолько неудачно, что от полученных травм скончался на месте.

«Для установления причины его смерти назначено судебно-медицинское вскрытие. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются сотрудниками уголовного розыска», — добавила Сохорова.



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Автомобили Чехия

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